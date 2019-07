Pokémon Detective Pikachu, Noi e John Wick 3 tra le novità in streaming di agosto su Rakuten

News Streaming

Da segnalare inoltre Hellboy, Il campione, Avengers Endgame e Unfriended: Dark Web.

Ecco una veloce panoramica sulle principali novità in streaming di Rakuten TV previste per il mese di agosto. Come sappiamo, il servizio on demand si concentra sulla produzione cinematografica più recente, offrendo anche alcuni film selezionati in 4K HDR, al fianco del classico binomio Full HD / SD.

Pokémon: Detective Pikachu: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Cominciando proprio dai due contenuti del mese in 4K HDR, segnaliamo dal 15 agosto la disponibilità dell'horror Noi di Jordan Peele, già rivelazione per Scappa - Get Out, un altro incubo da leggere metaforicamente per provare a capire qualcosa di più di noi stessi. Il 22 agosto sarà invece la volta di Pokémon: Detective Pikachu, passato alla storia per essere diventato il film tratto dai videogiochi più remunerativo di sempre, una sorta di indagine alla Chi ha incastrato Roger Rabbit, in un mondo dove - come nei giochi - convivono esseri umani e Pokémon.

Hellboy: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Dal 1° agosto sul servizio sarà inoltre visionabile Peterloo di Mike Leigh, su un tristemente famoso scontro tra rappresentanti delle forze dell'ordine e manifestanti nell'Inghilterra del 1819. Sempre dal primo agosto, segnaliamo il nuovo Hellboy dai fumetti di Mike Mignola interpretato da David Harbour, l'italiano Menocchio ambientato nel 1500, il documentario La strada dei Samouni e una classica storia di crescita umana e sportiva in salsa italiana, Il campione con Stefano Accorsi.

Wonder Park: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Dal 13 al 15 agosto si prosegue con Domani è un altro giorno con Valerio Mastandrea e Marco Giallini, il successo interplanetario dei cinecomic Avengers: Endgame, il cartoon per tutta la famiglia Wonder Park, il legal thriller Non sono un assassino con Riccardo Scamarcio, e il particolare western I fratelli Sisters con Joaquin Phoenix e John C. Reilly, diretti da Jacques Audiard.