Pluto TV, la piattaforma streaming gratis, il lancio italiano è imminente

Sta per arrivare anche in Italia la versione localizzata di Pluto TV, una piattaforma streaming del tutto gratuita, sostenuta solo dalla pubblicità, visionabile senza account. Qual è la data d'esordio?

Dal 28 ottobre sarà attiva anche la versione italiana di Pluto TV, una piattaforma streaming del gruppo ViacomCBS Networks International (VCNI): la sua particolarità è il suo essere totalmente gratuita, in quanto servizio digitale FAST (acronimo di Free Ad-Suported Television), sostenuto dalla pubblicità. La piattaforma non necessita nemmeno di registrazione e offre 40 canali lineari in esclusiva: l'offerta è proposta dalla ViacomCBS per essere complementare a quella, invece a pagamento, di Paramount+ (in Italia dal 2022 su Sky, compresa però in quella sottoscrizione).

Pluto TV vanta già 52 milioni di utenti attivi in oltre venti paesi nel mondo, visionabili in diversi modi: naturalmente all'indirizzo www.pluto.tv via browser, su iOS e Android tramite apposita app, e su diverse Smart TV supportate, come Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast, con una selezione di canali su Samsung TV Plus. Proseguendo la partnership con Sky, la raccolta pubblicitaria di Pluto TV sarà gestita da Sky Media.

La quarantina di canali coprirà praticamente ogni tipo di offerta streaming attuale, con canali tematici dedicati a cinema, reality, serie tv, produzioni per i più piccoli, crime e umorismo (Pluto TV Azione, Pluto TV Cinema Italiano, Pluto TV Drama, Pluto TV Real Life). Molti di questi contenuti attingeranno alla libreria ViacomCBS, quindi da produzioni Paramount, Lionsgate, Minerva, KidsMe, Banijay Rights, Cineflix Rights. Si prevede che l’offerta Pluto TV continui ad arricchirsi mensilmente, con l'avvio di nuovi canali.