Playstation Store, stop a film e serie tv sul servizio, la Sony rinuncia, ma è il preludio a qualcos'altro?

Sony ha comunicato che sul Playstation Store non si venderanno o noleggeranno più film e serie tv. Perché?

La Sony ha preso la ferale decisione di interrompere dal prossimo 31 agosto 2021 la vendita e il noleggio di film e serie tv sul Playstation Store, il servizio legato alle sue console, compresa l'attuale Playstation 5: lo Store sarà dunque attivo solo per i videogiochi, anche se tutti gli acquisti di serie e film già effettuati rimarranno naturalmente disponibili sul proprio account. A cosa si deve questa scelta, significativa per una casa che nei primi Duemila vendette la propria Playstation 2 anche come lettore dvd, contribuendo alla diffusione del supporto? Ha risposto in modo piuttosto chiaro Vanessa Lee, responsabile del ramo video della Sony Interactive Entertainment:

Alla Sony Interactive Entertainment miriamo a fornire la migliore esperienza d'intrattenimento per i fan Playstation, ciò significa che dobbiamo far evolvere la nostra offerta a mano a mano che i consumatori necessitano di cambiamenti. Abbiamo notato un'enorme crescita presso i fan Playstation dei servizi streaming basati sugli abbonamenti e sulla pubblicità.

Leggendo dietro l'annuncio, s'intuisce che la Sony sta ripensando la sua strategia per il mercato dello streaming audiovisivo: è chiaro che servizi come Netflix e Disney+, naturalmente disponibili anche su Playstation, stanno monopolizzando il consumo casalingo di lungometraggi e serie. Non va dimenticato che "Sony" significa anche "Sony Pictures", i cui capi difficilmente vorranno rimanere indietro dalla battaglia delle piattaforme streaming proprietarie come Disney+, Peacock (Universal), HBO Max (Warner) e Paramount+, questo senza contare la concorrenza di chi agisce essenzialmente nel settore, come appunto Netflix e Amazon Prime Video. Qualcosa di più organizzato e caratterizzato bolle in pentola in casa Sony? Leggi anche La finestra tra sala e streaming si ridurrà in pianta stabile? Il parere della Disney