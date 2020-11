Pixar, sogni e passioni nei documentari in streaming su Disney+

News Streaming

Gli artisti e autori della Pixar si raccontano nella serie di documentari Inside Pixar, in streaming su Disney+ dal 13 novembre.

Se siete abbonati a Disney+, il servizio di streaming proprietario della Disney, dovreste sapere che la storia della Pixar, la rivoluzionaria casa di animazione di fatto madre della moderna tecnica CGI al cinema, è stata raccontata già nel documentario The Pixar Story di Leslie Iwerks, lì disponibile, ma dal 13 novembre sbarcherà sul servizio un nuovo approfondimento: Inside Pixar. Di cosa si tratta?

Prodotta dagli stessi Pixar Animation Studios e diretta da Erica Milsom e Tony Kaplan (due membri attivi dello studio), è una docuserie che mira a raccontare i processi interiori e creativi degli artisti pixariani, nonché la cultura dell'azienda. Sarà divisa in quattro "collezioni" da cinque featurette da 10' circa ciascuna, ogni collezione dedicata a un aspetto del loro lavoro. Leggi anche Frozen 2 in streaming su Disney+, accompagnato dal bel documentario sulla lavorazione La prima collezione "Inspire" copre appunto la dinamica dell'ispirazione, con episodi dedicati a Kemp Powers (co-regista di Soul), alla character designer Deanna Marsigliese, Steven Hunter (regista del corto Out), Jessica Heidt (segretaria di edizione), Dan Scanlon (regista e ideatore di Onward).

Al momento non conosciamo le date di pubblicazione delle rimanenti collezioni di Inside Pixar.