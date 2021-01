Pixar Popcorn, in arrivo su Disney+ nove corti con beniamini della casa!

News Streaming

La serie di corti Pixar Popcorn presenterà nove cortometraggi su Disney+ dedicati a personaggi di Toy Story, Gli Incredibili, Cars, Soul, Nemo e Coco. Quando?

Il 22 gennaio sono in arrivo in streaming su Disney+ nove cortometraggi targati Pixar, una piccola dose di prodotti rapidi con i beniamini della casa, attivi in brevi divertenti avventure: la miniserie s'intitola Pixar Popcorn e possiamo mostrarvene il trailer in originale. I cortometraggi rimettono in azione gli amatissimi personaggi di Cars, Soul, Gli Incredibili, Alla ricerca di Nemo (e Dory), Coco e naturalmente Toy Story: gag veloci e ragioni per sorridere, non sembrano promettere molto di più questi lavori, che fanno evidentemente parte delle produzioni che la Disney ha chiesto alla Pixar negli ultimi mesi con destinazione Disney+, confermate dal direttore creativo Pete Docter.

I Pixar Popcorn si vanno quindi ad affiancare agli Sparkshorts, cortometraggi invece a soggetto originale, che ci hanno nuovamente mostrato (accade di rado) una Pixar alle prese con delizioso puro 2D, nel caso dell'ultimo ispirato Burrow di Madeline Sharafian, pubblicato a Natale sul servizio, in concomitanza con Soul.