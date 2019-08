Per i 40 anni di Alien un documentario racconta la sua lavorazione

News Streaming

Il capolavoro di Ridley Scott viene celebrato da Alexandre O. Philippe, già dietro The People Vs. George Lucas.

Uscito nel 1979, Alien cambiò il modo di guardare la fantascienza al cinema, lanciando definitivamente la carriera di Ridley Scott, che poco dopo si sarebbe esibito nell'altrettanto epocale Blade Runner. Il film con Sigourney Weaver e la temibile creatura partorita dall'immaginazione del compianto artista H. R. Giger compie quindi 40 anni, e viene celebrato con un documentario dedicato alla sua lavorazione, Memory: The Origins of Alien, diretto da Alexandre O. Philippe. Questo regista è noto per aver già analizzato Psycho col suo 78/52 e anche il percorso artistico di George Lucas in The People Vs. George Lucas. L'uscita di Memory The Origins of Alien è prevista per i primi di ottobre del 2019 negli States, in uscita limitata e in digitale. Probabile che da noi approdi solo in streaming.

La sinossi parla di un'opera che "porta i fan ad esplorare le mitiche fondamenta di Alien, sostenuta da esclusive riprese dietro le quinte, per svelare la storia mai sufficientemente approfondita dietro alla nascita del capolavoro cinematografico di Ridley Scott, recuperando un tesoro di materiali inediti dagli archivi dei creatori Dan O'Bannon e H. R. Giger, inclusi design rifiutati, annotazioni sul soggetto e storyboard, nonché l'originale copione di 29 pagine di Dan O'Bannon intitolato Memory." Il documentario si concentra anche sull'iconica scena con John Hurt: non abbiamo bisogno di ricordarvi quale sia.