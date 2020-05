Our Man from Jersey: Mark Wahlberg 007 di bassa manovalanza in uno spy movie che arriva su Netflix

News Streaming

Squadra che vince non si cambia, e dopo l'ottimo risultato di Spenser Confidential l'attore mette nuovamente la propria arte a servizio del colosso dello streaming.

Dopo il successo di Spenser Confidential, Mark Wahlberg torna a casa Netflix con Our Man from Jersey, uno spy movie che non solo interpreterà nel ruolo del protagonista, ma di cui sarà anche produttore insieme al suo storico collaboratore Stephen Levinson, con cui ha unito le forze per le serie tv In Treatment, Entourage e How to Make it in America.

Del film ignoriamo sia chi abbia avuto l'idea che la trama dei suoi dettagli. L'unica informazione di cui siamo a conoscenza, attraverso Deadline, è che il protagonista sarà una specie di agente con licenza di uccidere ma più "casareccio" rispetto a James Bond. Viene infatti definito uno "007 dal colletto blu", quindi uno 007 operaio, o comunque di bassa manovalanza. Probabilmente ciò significa che la spia di Mark si sporcherà parecchio le mani, oppure che non avrà grande libertà di manovra. Il personaggio dovrebbe comunque essere interessante, dal momento che la sceneggiatura è di David Guggenheim, che ha scritto per esempio il copione dell'action-thriller con Denzel Washington e Ryan Reynolds Safe House.

Non sappiamo chi dirigerà Our Man from Jersey né chi altro ci sarà nel cast, né tantomeno quando il film debutterà sulla piattaforma streaming, dove Spenser Confidential è stato visto da 85 milioni di utenti.