Ocean's 8, in streaming su Infinity lo spin-off al femminile

News Streaming

Cate Blanchett e Sandra Bullock sono alla guida del cast al femminile all-star del reboot Ocean's 8, su Infinity in streaming incluso nella sottoscrizione.

Ocean's 8 con Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway è in streaming su Infinity incluso nella sottoscrizione mensile: il film di Gary Ross è un reboot al femminile della serie Ocean, comunque collegato narrativamente con la saga interpretata da George Clooney, perché Debbie (Bullock) nella storia è la sorella di quel personaggio, altrettanto votata al crimine!

La storia vede Debbie, appena uscita di prigione, decisa a organizzare il suo prossimo colpo: soffiare la preziosa collana della vanesia attrice Daphne Kluger (Hathaway), ma non può riuscirci da sola. Coinvolge quindi nel piano la sua vecchia amica Lou (Blanchett), nonché Amita (Mindy Kaling), Tammy (Sarah Paulson) e Constance (Awkwafina). Fondamentale per la riuscita della truffa, che prevede la sostituzione della collana con un falso, la partecipazione dell'esperta hacker Palla Nove (Rihanna) e della stilista Rose (Helena Bonham-Carter).