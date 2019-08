Nonno scatenato, un Robert De Niro indecente su Infinity!

News Streaming

L'attore divide lo schermo con Zac Efron in una commedia sfrontata e scorretta.

Nonno scatenato (2016) è un film comico demenziale interpretato da Robert De Niro, prontissimo a mettersi in gioco in un genere estremo e politicamente scorretto, trascinando con sè l'ex-idolo delle teenager Zac Efron, nei panni di un giovane alle prese con un nonno alquanto... fuori controllo.

Proprio poco prima che Jason (Zac Efron) si sposi con la figlia del suo capo, con una carriera sicura davanti a sè come socio dello studio legale, viene incastrato nell'accompagnare suo nonno Dick (De Niro) per un viaggio. Il problema è che il nonno è l'opposto di lui: non calcola, non è morigerato, è inaffidabile. Dick trascinerà Jack in un incubo, in cui la sua reputazione spesso e volentieri starà per compromettersi. Ma nonno e nipote avranno mai qualcosa in comune?