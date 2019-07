Non solo Stranger Things: David Harbour su Netflix in un folle mockumentary: Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein

News Streaming

Sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal prossimo 16 luglio.

Mentre tutti voi state giustamente aspettando che, domani 4 luglio, faccia il suo debutto su Netflix la terza stagione di Stranger Things, ecco che lo sceriffo Hopper di quella serie, ovvero il più recente Hellboy del grande schermo, ovvero l'attore David Harbour, è diventato anche il (doppio) protagonista di un prodotto decisamente curioso, tanto che la stessa azienda americana lo definisce "A Netflix Playhouse Featurette".

In realtà questa "cosa", che s'intitola Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein e che sarà disponibile in streaming a partire dal 16 luglio, è un bizzarro mockumentary in cui l'attore scava nella storia di un suo fantomatico genitore, David Harbour Jr. (sì, è proprio così, non c'è errore), un attore dall'ego e dai modi wellesiani, nel senso di Orson, che produceva e interpretava spettacoli teatrali per la televisione, quelli che in America chiamano teleplay.

Più nello specifico, in Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein Harbour acconta quindi di questo padre dal talento pari solo alla sua debosciatezza, noto per la rivalità accesa con un giovane collega, Joey Vallejo, idolo degli adolescenti che Harbour Jr. aveva voluto al suo fianco in una messa in scena televisiva della celebre opera di Mary Shelley cui il titolo del mockumentary fa riferimento.

Se siete un po' confusi non preoccupatevi, è perfettamente comprensibile.

Magari andrà meglio con il trailer di Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein, dal quale non è certo possibile poter giudicare il complesso dell'opera, ma che basta comunque a poter sottolineare come, al fianco di tanti e troppi prodotti "originali" in realtà fortemente omologati, Netflix abbia comunque voglia di proporre al suo pubblico qualcosa che va oltre gli abituali confini di cinema e serie tv.