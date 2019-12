Non solo Jumanji: Dwayne Johnson è Baywatch, in streaming su Infinity con Zac Efron

News Streaming

Il reboot del celebre telefilm è assai scanzonato e non è assolutamente un film per famiglie!

Se la dose di Dwayne Johnson alias The Rock con Jumanji - The Next Level, da oggi in sala, non vi basta, possiamo consigliarvi un'altra performance dell'ex-wrestler, questa volta in Baywatch, in streaming su Infinity incluso nella sottoscrizione mensile. Come il titolo suggerisce, si tratta di un reboot del celebre telefilm, in chiave però molto più scanzonata e scorretta: nel cast ci sono anche Zac Efron e Alexandra Daddario. Dirige Seth Gordon, non a caso specialista in commedie sotto la cintura...

Guida i bagnini del film il tenente Mitch Buchannon (Johnson), in squadra con le colleghe Stephanie Holden (Ilfenesh Hadera) e C.J. Parker (Kelly Rohrbach). Servono però persone per aumentare l'organico, così vengono coinvolti l'ex-campione di nuoto Matt Brody (Efron), la bella Summer Quinn (Daddario) e l'esperto informatico Ronnie (Jon Bass). La villain della situazione è Victoria Leeds (Priyanka Chopra), sospetta trafficante di una nuova pericolosa droga... L'aumento degli omicidi metterà nei guai Mitch, ma Brody - indicato come suo immediato sostituto - non starà a guardare.