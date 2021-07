Non mi uccidere, in Premiere su Infinity+ la fiaba nera con Alice Pagani

News Streaming

Per una settimana è disponibile in Premiere su Infinity+, senza costi aggiuntivi, la fiaba nera Non mi uccidere con Alice Pagani, diretta da Andrea De Sica.

Non mi uccidere, una curiosa fiaba nera diretta da Andrea De Sica, è in streaming in Premiere su Infinity+, inclusa quindi per una settimana nell'abbonamento, senza costi aggiuntivi, dal 16 al 22 luglio. Il film è interpretato da Alice Pagani e Rocco Fasano, rispettivamente nei panni di Mirta e Robin, due giovani molto innamorati, che muoiono però un'overdose, dopo essersi giurati amore eterno. Inaspettatamente, Mirta si riveglia nel cimitero, scoprendo di essersi tramutata in una sovrannaturale creatura notturna, Luna, che si nutre di sangue umano: mentre cerca di sfuggire a chi le dà la caccia, spera che anche Robin si risvegli sotto la stessa forma, per unirsi a lei e rendere sul serio eterno il loro legame...