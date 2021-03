Nino Manfredi: l'omaggio di Chili e Sky Arte per il centenario del grande attore

News Streaming

Chili propone 20 titoli in streaming del grande attore Nino Manfredi mentre Sky Arte manderà in onda il 22 marzo, centenario della sua nascita, il documentario Uno, Nessuno, Cento Nino del figlio Luca Manfredi, anche in streaming su Now.

Il 22 marzo 1921 nasceva a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, quell'attore straordinario che è stato Nino Manfredi, e che ci manca ormai da quasi 17 anni. Se i tempi fossero stati diversi si sarebbero sicuramente organizzate mostre e omaggi memorabili dal vivo per celebrarlo, ma non abbiamo dubbio che, non appena le cose si sistemeranno, il grande Nino verrà festeggiato a dovere, assieme ai figli Luca e Roberta e all'amatissima moglie Erminia. In questi giorni, però, non mancherà occasione di ricordarlo e rivedere i suoi film, grazie alle iniziative che televisioni e servizi di streaming hanno programmato con l'occasione.

Uno, Nessuno, Cento Nino: l'omaggio di Sky Arte/Now a Nino Manfredi

E cominciamo da Sky Arte (canali 120 e 400), che In occasione del centenario della sua nascita celebra Nino Manfredi con un documentario ricco di inedite testimonianze sul suo percorso di vita raccontato direttamente dalla sua famiglia e anche da una lunga intervista rilasciata al figlio pochi anni prima della sua scomparsa. Scritto e diretto proprio dal figlio Luca Manfredi, Uno, nessuno, cento Nino è in onda lunedì 22 marzo alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW. Un affresco di vita, composto da moltissime sfumature. Nino Manfredi non solo come artista, ma anche come marito, padre e nonno, in eterno conflitto con le sue fragilità e i suoi difetti. Una produzione Rai Documentari, Istituto Luce Cinecittà e Ruvido Produzioni in collaborazione con Sky Arte e Duque Italia, con il patrocinio del Comune di Roma Capitale, del Comune di Minturno e con la collaborazione di Lavazza, in cui sono presenti interviste di repertorio, filmati privati e contributi degli anni ’50, con i primi personaggi di Nino alla Rai, ed estratti di film, serie tv, commedie teatrali e musicali, spot pubblicitari, fino alle frequenti esibizioni canore, che lo divertivano molto, come l’indimenticabile Tanto pe’ canta’ di Ettore Petrolini, a Sanremo.

Il documentario contiene materiale originale girato dallo stesso regista in occasione degli ottant'anni del padre, Ottant'anni da attore (Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma) che comprende una lunga intervista a Nino, oltre che naturalmente estratti da alcuni dei film più famosi e rappresentativi della sua vasta carriera, che è stato possibile citare grazie alla gentile concessione di distributori quali R.T.I. Mediaset (Per Grazia Ricevuta, Nell'anno del signore), Medusa (Vedo Nudo), Dean Film (C'eravamo tanto amati), Titanus (Il padre di Famiglia) e Duque Italia (Brutti, sporchi e cattivi, La fine di un mistero) solo per citarne alcuni.

A Ciascuno il suo cinema: Nino Manfredi: i film in streaming su Chili

Per celebrare il centenario della sua nascita, CHILI (www.chili.com) ricorda Nino Manfredi con una raccolta a lui dedicata, A Ciascuno il suo cinema: Nino Manfredi. Oltre venti film per omaggiare il genio comico e drammatico dell'attore, capace di entrare nell'immaginario popolare grazie al suo talento e alla sua umiltà, diventando uno dei volti più ricordati e amati della Commedia all'Italiana. Tra i titoli presenti in streaming ci sono Nell'Anno del Signore, dove recitava al fianco di Claudia Cardinale ed Enrico Maria Salerno, oltre a I Motorizzati, uscito nel 1962, che racconta la prima volta dell'Italia al volante. Risate garantite con Venezia, la Luna e Tu, diretto da Dino Risi, dove troviamo anche un grande Alberto Sordi in versione gondoliere. Sempre di Risi c'è Operazione San Gennaro, con Manfredi affiancato da Totò. Non solo, nella raccolta di CHILI, ci sono ben sei titoli in esclusiva digital: Napoli-Berlino – Un Taxi di Notte di Mika Kaurismäki; poi Nudo di Donna, uscito nel 1981, di e con Nino Manfredi; disponibile anche Questo e Quello, pellicola a episodi diretta da Sergio Corbucci e interpretata anche da Renato Pozzetto. Ancora in esclusiva L'Impiegato di Gianni Puccini; La Domenica della Buona Gente, con Sophia Loren e Renato Salvatori e Gli Innamorati di Mauro Bolognini, presentato al Festival di Cannes del 1956.