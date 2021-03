Nexo+, una piattaforma streaming per migliorare il tempo libero

News Streaming

Nasce oggi Nexo+, una nuova piattaforma streaming su abbonamento, con percorsi tematici di alto livello culturale, tra arte, cinema, musica, danza, storia, attualità e teatro. Analizziamone l'offerta.

Oggi Nexo Digital, uno dei distributori di audiovisivi più duttile del settore, tiene a battesimo la nascita di Nexo+, nuova piattaforma streaming alla quale è già possibile abbonarsi: a partire dal sito ufficiale di Nexo.it si può attivare una prova gratuita di sette giorni, per poi decidere di spendere 9.99 euro al mese oppure 109.90 euro per un anno. È bene notare che Nexo+ si propone come un'esperienza diversa dai soliti servizi SVOD, molto variegata, improntata all'idea di migliorare il tempo libero di ciascuno, su un piano culturale e multidisciplinare. Vediamo in concreto cosa signfica e cosa offre Nexo+.

Nexo+: arte, cinema, danza, storia, attualità e molto altro

Frutto di una selezione di gusto internazionale, i contenuti di Nexo+ in streaming servono l' "amore per il bello, per arte, musica, cinema e grandi storie", ci spiega il suo direttore Guido Casali. La svariata quantità di audiovisivi, che comprende film, documentari, mediometraggi e dal mese prossimo anche dirette e acquisti di singoli prodotti in TVOD, si fa forte alla partenza di 1500 ore di contenuti già disponibili, articolati in aree tematiche definite "mondi". I mondi di Nexo+ sono La Grande Arte (musei, artisti, mostre), Cinema (tendenzialmente d'autore), Classica, Biografie, Musica Pop e Rock, Storia, Danza, Attualità e Performance (teatro ed esibizioni).

Nexo+ e la bussola per la marea dello streaming

Consapevoli di come i grandi cataloghi streaming siano una risorsa ma finiscano anche per intimidire l'utente, gli ideatori di Nexo+ mirano a fornire delle guide per orientarsi nel mare magnum dell'offerta in base ai propri gusti. Non si tratta però di guide automatiche come algoritmi e analytics, ma di teste pensanti che indichino un percorso culturale. Da qui nasce l'idea delle costellazioni, aree gestite da personalità o enti di rilievo, che presentano itinerari in audiovisivi da loro selezionati o da loro curati e prodotti. Al momento del lancio le "costellazioni" sono quattro, affidate a Elisabetta Sgarbi (con focus sui capolavori dell'arte italiana, documentari, incontri con gli autori pubblicati dalla Nave di Teseo, dibattiti scientifici), Feltrinelli Real Cinema e Far East Film Festival (rispettivamente con una selezione di documentari e di una selezione di film delle passate edizioni). C'è anche una partnership con Alessandro Baricco e la sua Scuola Holden, con contenuti originali ma anche da subito con la disponibilità prossima, dal 26 marzo, di una registrazione del loro "Ludwig Van Beethoven 5 cose da sapere sulla sua musica".

In attesa di altre sagge costellazioni che riempiano il cielo di Nexo+ dopo le quattro citate, la redazione propone 40 playlist o "collezioni", a volte ispirate anche all'attualità. Sia per le collezioni che per le costellazioni vale il discorso di un'apertura culturale, con l'idea che, partiti in una direzione che ci sta a cuore o ci interessa, possiamo anche essere proficuamente dirottati verso settori che ignoravamo e che potremmo scoprire, grazie a collegamenti tra le arti. È anche possibile tuffarsi nell'offerta a partire da determinati "stati d'animo", che filtrano o associano la proposta assecondando (o rassicurando) la nostra predisposizione del momento. Ai contenuti sono inoltre associati widget che rimandano a fonti o store esterni a Nexo+, per approfondire qualche aspetto di ciò che stiamo guardando.



Il terremoto di Vanja: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Nexo+, com'è nata l'idea e cosa ci sarà in futuro

Nexo+, ci spiega il direttore di Nexo Digital, Franco Di Sarro, nasce proprio come espansione naturale delle innovazioni portate da Nexo Digital nel mondo della distribuzione una decina d'anni fa. Rappresenta il passo successivo, dopo gli esperimenti che con l'azienda hanno portato negli anni a proiezioni evento, partnership con operatori satellitari per la trasmissione di contenuti in sala, a prodotti diversi dalla normale programmazione del circuito, come concerti, opera, balletto, classici restaurati, anime e grande arte. Nexo+ dovrebbe completare questo nuovo modo di promuovere la fruizione audiovisiva, comunicando in modo differente, lavorando sulle nicchie di pubblico per tramutarle in comunità di appassionati.

Nella cornice del MEET Digital Culture Center a Milano (reale e virtuale come d'altronde è l'anima Nexo), Di Sarro e Casali hanno offerto piccoli assaggi di quello che sarà su Nexo+ a breve termine: il racconto di un doppio album in omaggio a Guccini, "Guccini - Notte di viaggio" (dal 17 marzo), una proposta del celebrativo Festival di Salisburgo 2020 (per il suo centenario, con quindici concerti), i documentari Honeyland - Regno delle api sull'equilibrio tra uomo e natura (nominato all'Oscar anche come miglior film straniero) e Agalma sul museo archeologico di Napoli, e ancora Il terremoto di Vanja con Toni Servillo per celebrare il 27 marzo la Giornata Mondiale del Teatro.

Si attendono inoltre in futuro nuove "costellazioni" e nuovi mondi, tra cui uno dedicato agli anime per cui la Nexo Digital è celebre, ma anche produzioni originali. Il dialogo tra Nexo+ e Nexo Digital sarà naturalmente costante, ma nell'ottica di un completamento e di un affiancamento tra esperienza casalinga ed esperienza in sala.