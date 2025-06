NETFLIX TUDUM 2025: I Film e le Serie TV più attesi dei prossimi mesi, ecco tutti gli annunci e le anteprime

News Streaming

Dalle date ufficiali di Stranger Things 5, Wake Up Dead Man: Knives Out e The Rip, alle anteprime esclusive di Squid Game, Once Piece, Mercoledì, Frankenstein e Un tipo imprevedibile 2. Ecco tutti gli annunci e le anteprime più importanti che hanno segnato l'edizione 2025 di TUDUM.

Nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, per la prima volta in diretta globale, "Netflix TUDUM 2025" ha preso vita al Kia Forum di Los Angeles. Il più grande festeggiamento di Netflix dedicato ai fan e alle storie che lasciano il segno nella cultura ha conquistato il pubblico con un’epica lineup di star ed esibizioni spettacolari, da Lady Gaga a Hanumankind. Condotto da Sofia Carson (Il mio anno a Oxford, La lista dei miei desideri, Carry-On, Purple Hearts e Feel The Beat), l’evento ha unito fan e star in un’epica celebrazione dell’intrattenimento Netflix dedicata al fandom.

Le prossime Serie TV più attese su Netflix: annunci e anteprime

Squid Game 3

Nell'apertura dello show, le iconiche guardie rosa di Squid Game hanno conquistato Los Angeles con una suggestiva performance di ballo prima che i membri del cast Lee Jung-jae (Gi-Hun), Lee Byung-hun (Front Man), Park Sung-hoon, Kang Ae-sim e Choi Seung-hyun introducessero ai fan il debutto in esclusiva del trailer della Stagione 3 di Squid Game. I giochi finali sono appena iniziati: l’epica conclusione sarà disponibile dal 27 giugno 2025 solo su Netflix.



Trailer ITA: Stagione 3 - Il Trailer Italiano Ufficiale della stagione Finale - HD

One Piece 2

Il cast di ONE PIECE (Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero e Taz Skylar) ha condiviso un'anteprima esclusiva della prossima stagione, che sarà disponibile su Netflix nel 2026. Hanno sorpreso il pubblico con un primo sguardo all’amato Tony Tony Chopper, a cui dà la voce Mikaela Hoover nella sua versione originale.



One Piece 2: Stagione 2: Ecco Chopper! Video in anteprima - HD

Strangers Things 5

Le star di Stranger Things Finn Wolfhard, Noah Schnapp e Caleb McLaughlin sono salite sul palco per rendere omaggio all’eredità iconica della serie. Con il supporto di Millie Bobby Brown e Gaten Matarazzo, hanno annunciato che l’attesissima quinta e ultima stagione arriverà su Netflix in tre parti, tutte disponibili a partire dalle ore 2:00 del mattino (ora italiana): Parte 1: Episodi 1-4 in arrivo il 27 novembre 2025. Parte 2: Episodi 5-7 disponibili dal 26 dicembre 2025. Episodio finale: in uscita il 1° gennaio 2026.



Annucio Data: Stagione 5 - Una Clip in anteprima annuncia la data di uscita di tutte le parti della stagione finale - HD

Mercoledì 2

La Famiglia Addams (Jenna Ortega, Luis Guzmán, Joanna Lumley, Fred Armisen e Isaac Ordonez) ha mostrato i primi 6 minuti dell’attesissima seconda stagione di Mercoledì, in uscita il 6 agosto con la prima parte e il 3 settembre con la seconda parte della stagione. Il cast ha poi accolto Lady Gaga sul palco del Tudum, confermando ufficialmente la sua partecipazione come guest star della seconda parte della seconda stagione di Mercoledì, nel ruolo della leggendaria insegnante di Nevermore destinata a incrociare il cammino della protagonista.





I Prossimi Film più attesi su Netflix: annunci e anteprime

Wake Up Dead Man: Knives Out

Il cast di Wake Up Dead Man: Knives Out (Daniel Craig, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Cailee Spaeny e Daryl McCormack) e il regista/sceneggiatore Rian Johnson hanno condiviso un primo sguardo dietro le quinte dell’attesissimo film e hanno annunciato che debutterà su Netflix il 12 dicembre 2025.



Wake Up Dead Man - Knives Out 3: Il Primo Teaser Trailer Italiano annuncia la data di uscita del Film, terzo giallo con Benoit Blanc - HD

The Rip

Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor e Catalina Sandino Moreno hanno lanciato un teaser mozzafiato per The Rip in esclusiva all’interno dello show. Quando una squadra di poliziotti di Miami vede la propria fiducia vacillare dopo il ritrovamento di milioni in contanti in un deposito abbandonato, tutto viene messo in discussione, incluso di chi potersi fidare. Il cast ha anche anche rivelato che il film debutterà su Netflix il 16 gennaio 2026.

Frankenstein

Per Frankenstein, in un messaggio preregistrato Jacob Elordi ha salutato i fan, dopodiché il regista Guillermo Del Toro e le star Oscar Isaac e Mia Goth sono saliti sul palco. Del Toro ha raccontato nel dettaglio il suo percorso personale nel realizzare il film, mentre il cast ha descritto l’esperienza incredibile, concludendo con uno sguardo in esclusiva al teaser trailer.



Frankenstein: Il Teaser Trailer Italiano e la data di uscita del Film di Guillermo del Toro, con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz - HD

Un Tipo Imprevedibile 2

Il cast di Un tipo imprevedibile 2 ha ricordato l’impatto culturale del film originale. La celebrazione ha incluso una sessione di domande e risposte moderata da Rich Eisen, con apparizioni speciali a sorpresa di Lavell Crawford, Blake Clark, Kym Whitley, Jon Lovitz, Ethan Cutkosky and Conor Sherry,e si è conclusa con il debutto del trailer ufficiale del film. Un tipo imprevedibile 2 uscirà il 25 luglio 2025.



Un Tipo Imprevedibile 2: Il Trailer Italiano del Film sequel con Adam Sandler - HD

Tutte le star che hanno partecipato al Netflix TUDUM 2025

Le star che hanno preso parte allevento sono state:



Abbey Romeo, AJ McLean, Amy Cortés, Antonia Gentry, Ashby Gentry, Ben Affleck, Blake Clark, Brianne Howey, Cailee Spaeny, Caleb McLaughlin, Carlacia Grant, Catalina Sandino Moreno, Chelsea Griffin, Chase Stokes, Choi Seung-hyun (T.O.P), Christopher McDonald, CM Punk, Connie Britton, Conor Sherry, Cookie Monster, Corey Mylchreest, Dallas Cowboys Cheerleaders, Daniel Craig, Daryl McCormack, David Isaacman, Dominik Mysterio, Drew Starkey, Emily Rudd, Ethan Cutkosky, Felix Mallard, Finn Wolfhard, Fred Armisen, Gaten Matarazzo, Guillermo del Toro, Hanumankind, Iñaki Godoy, Isaac Ordonez, Jacob Elordi, Jacob Romero, Jackie Tohn, Jenna Ortega, Jeremy Renner, Jimmy Presnell, Joanna Lumley, Johnny McIntyre, Jon Lovitz, Jonathan Daviss, Josh Brolin, Julie Bowen, Kang Ae-sim, Kerry Washington, Kym Whitley, Kofi Kingston, Kyle Allen, Kwame Appiah, Lady Gaga, Lavell Crawford, Lee Byung-hun, Lee Jung-Jae, Lily Collins, Liv Morgan, Lovie Simone, Luis Guzmán, Madison Bailey, Mackenyu, Matt Damon, Mia Goth, Michael Cooper Jr., Mila Kunis, Millie Bobby Brown, Nikki Rodriguez, Noah LaLonde, Noah Schnapp, Oscar Isaac, Park Sung-hoon, Peyton List, Raquel Rodriguez, Rhea Ripley, Rian Johnson, Rich Eisen, Sara Waisglass, Sofia Carson, Steven Yeun, Taz Skylar, Teyana Taylor, Vanessa Lachey e Xavier Woods.