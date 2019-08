Netflix: tra i nuovi film settembre 2019 in streaming Blade Runner, Pulp Fiction e 2001 Odissea nello spazio

News Streaming

Ci sono anche Smetto quando voglio - Ad Honorem, Dirty Dancing e l'originale All'ombra della luna.

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di settembre 2019? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di settembre, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta cinematografica.

Il 1° settembre si apriranno le danze del grande cinema vintage col Blade Runner di Ridley Scott (in versione Final Cut), l'immarcescibile Dirty Dancing e i primi tre Nightmare, per riassaggiare i primi passi di Freddy Krueger, che tra le sue prime vittime ebbe anche Johnny Depp, proprio nel primo atto cult di Wes Craven.

Dal 14 settembre sarà visionabile Smetto quando voglio - Ad Honorem: si tratta del terzo e ultimo capitolo della trilogia comicosatirica di Sydney Sibilia, iniziata con Smetto quando voglio e proseguita con Smetto quando voglio - Masterclass. E' ancora Edoardo Leo a capitanare il cast corale del film, questa volta impegnato a evadere di prigione per arginare i piani terroristici di Walter Mercurio (Luigi LoCascio), alleandosi col nemico di sempre Er Murena (Neri Marcorè).



Il 15 settembre approdano su Netflix due classici assoluti. Il primo è Pulp Fiction, il film che nel 1994 rivelò al mondo la personalità di Quentin Tarantino, vincitore della Palma d'Oro a Cannes, nonché del premio Oscar e del Golden Globe per la migliore sceneggiatura, contenente momenti iconici che hanno segnato una generazione ed entrati ormai nella storia del cinema. Contribuì alla riscoperta del precedente Le iene e lanciò definitivamente la carriera del suo autore. Almeno Uma Thurman e Samuel L. Jackson ancora vivono di rendita sulle loro indimenticabili interpretazioni.

A partire sempre dal 15 avrete a disposizione anche 2001 - Odissea nello spazio (1968) di Stanley Kubrick, ritenuto ragionevolmente uno dei rari esempi di film sperimentali ad alto budget, in grado di ridefinire la tecnica e l'estetica cinematografica in un colpo solo, senza per questo lasciare al palo una riflessione metafisica sul destino dell'essere umano. Vinse l'Oscar per gli effetti visivi, ma in questo caso i premi contano molto relativamente.



Il 27 settembre sarà infine il turno del film originale All'ombra della luna, descritto come un "thriller fantascientifico, dove un agente di polizia di Philadelphia guida la caccia a uno sfuggente serial killer i cui delitti seguono le fasi lunari."