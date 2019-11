Netflix, tra i nuovi film a dicembre 2019 in streaming gli originali Storia di un matrimonio, 6 Underground, I due papi

News Streaming

Ma ci saranno anche Chiamami col tuo nome, Romanzo criminale, Scarface e l'immortale Fievel sbarca in America.

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di dicembre 2019? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di dicembre, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta cinematografica.

L'offerta di importanti lungometraggi originali Netflix comprende questo mese tre opere. Dal 6 dicembre arriva Storia di un matrimonio, dramma indipendente considerato tra i lavori migliori del regista Noah Baumbach: lo interpretano, portando in scena una coppia apparentemente perfetta che naufraga, Adam Driver e Scarlett Johansson. Dal 13 invece tocca a Michael Bay svegliare il popolo di Netflix con un adrenalinico action ambientato in Italia: sei miliardari decidono di simulare la propria morte, per avere campo libero come vigilantes e giustizieri. Folle? Tanto da vedere nel cast lo scatenato Ryan Reynolds, insieme a Mélanie Laurent e Dave Franco. Dal 20 invece I due papi di Fernando Meirelles racconta il rapporto tra Benedetto XVI e Francesco, interpretati rispettivamente da Anthony Hopkins e Jonathan Pryce.



Storia di un matrimonio: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD