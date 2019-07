Netflix: nuovi film luglio 2019 in streaming: Baby Driver, Thor Ragnarok, Dark Crystal

News Streaming

Ci sono anche Madre!, Warcraft, Ace Ventura Missione Africa, Incontri ravvicinati del terzo tipo.

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di luglio 2019? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di luglio, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta cinematografica.

Cominciamo la carrellata mensile sul thriller: è già disponibile il cult Panic Room di David Fincher, con Jodie Foster e una giovanissima Kristen Stewart. Dal 1° è visionabile anche Zero Dark Thirty, dove Jessica Chastain cerca Bin Laden nello stile tensivo di Kathryn Bigelow. A Madre! di Darren Aronofksy, disponibile dal 17 luglio, la definizione di "thriller" sta un po' stretta, ma di certo c'è anche questa componente nella particolari dinamiche che si instaurano tra Jennifer Lawrence e Javier Bardem (di Aronofsky dal 1° su Netflix c'è pure Requiem for a Dream). Se non vi dispiace immergere l'ansia in un contesto sci-fi, segnalaremmo anche Terminator Salvation dal 25 luglio, primo tentativo di reboot della saga, con Christian Bale e Sam Worthington, diretto da McG: fu molto criticato, ma a nostro parere era più originale e meglio interpretato di Genisys. E' un tipo di action che viaggia sul confine della commedia quello di Baby Driver di Edgar Wright, sul servizio dal 21 luglio, storia di un autista della mala afflitto da acufene, che copre con colonne sonore adrenaliniche. Se siete in cerca del dinamismo fantasy, dal 14 potete immergervi negli scontri tra orchi e umani di Warcraft.



Madre!: Trailer italiano - HD

E sul fronte della commedia? Il cinema inglese ironico e a volte sentimentale è già a un tiro di click con I Love Radio Rock di Richard Curtis e About a Boy con Hugh Grant. Molto più sul demenziale vanno Jim Carrey con il suo Ace Ventura: Mission Africa, e Thor: Ragnarok (dal 7 luglio), criticato dai fan Marvel proprio per l'eccesso di comicità. Dal 15 Qualunquemente vi travolge con le capacità istrioniche di Antonio Albanese, mentre lo storico Scuola di polizia vi ricorda la follia sbracata dei comici hollywoodiani negli anni Ottanta. Lo stesso giorno potreste anche scegliere di vedere Notte prima degli esami di Fausto Brizzi con Nicolas Vaporidis, nonostante gli esami di maturità per quella data siano terminati. Se poi foste interessati a lezioni di seduzione da parte di uno pratico, rivolgetevi a Will Smith nel suo Hitch - Lui sì che capisce le donne (dal 31).

Si ride anche coi cartoon, con Kung Fu Panda 3 a disposizione dal 31 del mese.



Qualunquemente: Il full trailer del film con Antonio Albanese