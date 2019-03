Netflix: nuovi film aprile 2019 in streaming: Arancia meccanica, Steve Jobs, Veloce come il vento

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di aprile 2019? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di aprile, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta cinematografica.

Cominciamo con una sequenza di quattro classici: l'ancora disturbante e immarcescibile Arancia Meccanica di Stanley Kubrick (dal 1° aprile), il rivoluzionario e iconico Psyco di Alfred Hitchcock (dal 17), il crepuscolo del mondo del porno raccontato da Paul Thomas Anderson in Boogie Nights (dal 15) e il vero caso del killer dello zodiaco nella cronaca inquietante di David Fincher in Zodiac (dal 28).

Aprile 2019 su Netflix sembra proprio il mese delle storie americane, grandi e piccole. C'è il dramma permeato di sottile epoca urbana Gran Torino di e con Clint Eastwood (dal 7), l'affresco di American Gangster con un Denzel Washington insolitamente villain (dal 17), il razzismo della destra estrema in American History X (dal 28), la crisi della coppia americana in Revolutionary Road con DiCaprio e Winslet (dal 10) e Training Day (dal 21), ancora con un Denzel premio Oscar.

Sono storie molto diverse ma accomunate dal raccontare percorsi individuali fuori dall'ordinario: il cane eroico dell'animato Balto (dal 17), l'ascesa vagamente misantropica del fondatore Apple in Steve Jobs con Michael Fassbender (dal 1°) e l'immaginaria biografia di un uomo che col passare degli anni ringiovanisce in Il curioso caso di Benjamin Button (dal 15), con Brad Pitt.



Steve Jobs: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Sul fronte drammatico ad alto tasso emotivo segnaliamo l'italiano Veloce come il vento con Stefano Accorsi premiato con un David (dal 7 aprile), l'amore che sfida l'età avanzata e la memoria in Le pagine della nostra vita (dal 24) e l'insostenibile Room (dal 22), dove Brie Larson è una madre tenuta segregata in una rimessa per anni.

E' necessario chiudere l'articolo con un sorriso, magari con Il diario di Bridget Jones e Che pasticcio, Bridget Jones! (dal 17 aprile), la commedia a base di truffe e raggiri Focus con Will Smith e Margot Robbie (dal 2) e il dinamico semicartoon Space Jam (dal 28), per prepararsi al sequel!