Netflix, le frasi pesanti di Ted Sarandos sul cinema: "Concetto datato"

Da un punto di vista non proprio oggettivo, Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ospite del TIME100 Summit, ha dato un suo parere sullo stato della sala, definendola un'esperienza ormai antica. Provocazione?

Ted Sarandos, CEO di Netflix, si è lasciato andare a considerazioni piuttosto pesanti sullo stato del mercato cinematografico, che patisce la concorrenza anche delle piattaforme streaming. Il dibattito è antico, acuito dalla pandemia, ma tendenzialmente si cercano vie non troppo conflittuali per assicurare la coesistenza di più forme di fruizione degli audiovisivi. Ospite però del TIME100 Summit, Sarandos ha abbandonato la consueta cautela e ha usato parole dure - a suo parere solo franche - per tracciare un quadro delle abitudini attuali del pubblico / clientela. Cos'ha detto? Leggi anche Netflix e la truffa milionaria per una serie inesistente: com'è stato possibile?

Ted Sarandos di Netflix: "Il cinema è un concetto sorpassato"

Qui a Comingsoon.it copriamo indifferentemente grandi fenomeni streaming così come la produzione cinematografica, che in particolare durante gli anni del Covid è stata troppo precipitosamente data per morta, soprattutto dalle grandi piattaforme che in quel periodo si espansero a dismisura (salvo vedere oggi una fisiologica riduzione di quella velocità). L'atteggiamento di Ted Sarandos, ospite della manifestazione TIME100 Summit e poco prima del Semafor’s World Economy Summit, è quello coerente con la carica manageriale e affaristica che ricopre, ma parlando di arti crediamo che anche le considerazioni più pragmatiche vadano mediate con una visione più romantica e meno frettolosa. Ad ogni modo, Sarandos ha sottolineato come l'industria dell'intrattenimento non venga a volte considerata come un vero mercato d'affari, citando le problematiche sollevate dai dazi trumpiani per le coproduzioni. Con la stessa asciuttezza, ha respinto al mittente le frecciatine sulle piattaforme che uccidono il cinema: "No, Hollywood la stiamo salvando!", ha detto, riferendosi alla grande quantità di produzioni originali Netflix che contribuiscono a tenere acceso il motore dell'audiovisivo americano. Ha poi aggiunto: "Noi siamo una compagnia concentrata sul consumatore. Ti consegniamo il programma nel modo in cui tu vuoi guardarlo. [...] Che cosa sta cercando di dirci il consumatore? Che i film preferisce guardarseli a casa. Credo che il cinema sia un'idea datata per la maggior parte delle persone, anche se non per tutti." Sarandos ha indorato la pillola premettendo che andare al cinema piace anche a lui, però a suo parere è il caso di guardare in faccia la realtà. Facciamolo.

Per quanto riguarda l'Italia, osservando i dati Cinetel, possiamo senz'altro ammettere che i 635.450.000 euro con 97.587.000 presenze del 2019 non si sono più ripetuti negli ultimi anni. Rispetto al drammatico tonfo del 2020-2021 (in media nemmeno 30 milioni di presenze, incassi sui 170 milioni di euro), il 2023 e il 2024 hanno comunque attirato al cinema circa 70 milioni di spettatori e spettatrici, per boxoffice generali che si aggirano sui 495 milioni di euro. Qualcosa è senz'altro cambiato, ma per fortuna il sipario non cala.