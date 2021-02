Netflix, la sede italiana prossima all'apertura, raddoppiano le produzioni originali

News Streaming

A Roma si sta finalmente per aprire la già annunciata sede italiana del colosso dello streaming: previsto un raddoppio delle produzioni originali nel nostro paese.

Non è una novità, ma è un'occasione preziosa per tutto l'ambiente audiovisivo italiano, la conferma dell'apertura di una sede italiana di Netflix a Roma, contestualmente al raddoppio degli originali Netflix realizzati in Italia. L'inagurazione avverrà nella seconda metà del 2021, dopo un rinvio dovuto alla pandemia, con sede al Villino Rattazzi, vicino a Via Veneto e all'ambasciata americana. All'atto pratico, parliamo di una succursale con 40 impiegati, attivi tra marketing, pubbliche relazioni e naturalmente produzione esecutiva, con l'idea di espandere l'organico successivamente. Leggi anche La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante diventa una Serie TV di Netflix

Netflix Italia, le produzioni originali nostrane in arrivo