Netflix, l'Unione Europea chiede di abbassare la qualità dello streaming in tempi di #iorestoacasa

Thierry Breton dell'UE ha chiesto a Reed Hastings di evitare che Netflix vada di default sul Full HD, anche se possibile, per evitare sovraccarico di banda. La risposta di Netflix è evasiva.

In tempi di #iorestoacasa per l'emergenza Coronavirus, lo streaming di film, serie tv e programmi è diventato per molti un'àncora di salvezza: forse troppo? Il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton ha comunicato via Twitter di aver chiesto personalmente a Reed Hastings, CEO di Netflix, di abbassare la qualità dello streaming a un SD standard, in questo periodo difficile di sovraccarico della banda. Teoricamente la preoccupazione non è peregrina: al di là dell'intrattenimento, c'è chi vive di telelavoro (come chi vi scrive), e disservizi vari (già purtroppo inevitabili a prescindere, ahinoi) non aiuterebbero.

D'altro canto tuttavia vari provider in giro per l'Europa si sono affrettati a dichiarare che la precauzione non è necessaria, e che i servizi internet non dovrebbero risentire delle esigenze di visione di una popolazione stressata e spaventata. La risposta evasiva ufficiale di Netflix alla CNN sembra ridimensionare la cosa, ammesso che in tempi terribili come questi la risoluzione dello streaming sia prioritaria tra le nostre angosce.

Il commisario Breton ha ragione nel sottolineare l'importanza di assicurarsi che internet continui a funzionare fluidamente in questo momento critico. Ci concentriamo sull'efficienza della rete da molti anni, abbiamo inoltre fornito il nostro servizio OpenConnect gratuitamente alle compagnie di telecomunicazioni [un programma di ottimizzazione del traffico, ndr].