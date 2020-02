Netflix, i nuovi film a marzo 2020 in streaming: La città incantata, La Storia infinita e Suspiria tra le novità

News Streaming

Da segnalare anche su Netflix a marzo The Truman Show, Principessa Mononoke, Dogman e Split.

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di marzo 2020? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di marzo, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta cinematografica.

La dimensione fiabesca ha un'emorme importanza per l'offerta di marzo targata Netflix. Prosegue la proposta degli anime storici dello Studio Ghibli, come La città incantata (2001) e Principessa Mononoke (1997), due dei capolavori di Hayao Miyazaki, tutti e due disponibili dal 1° marzo, in compagnia di La storia infinita (1984) di Wolfgang Petersen, una pietra miliare del fantasy anni Ottanta, da Michael Ende.

Siamo sempre in tema di visionarietà, questa volta però satirica, con l'intelligente The Truman Show (ancora dal 1° marzo) di Peter Weir, uno dei primi ruoli impegnativi e fuori dagli schermi per Jim Carrey. Ha un registro paradossale e provocatorio anche Un giorno di ordinaria follia (1993), con un inquietante Michael Douglas ben oltre l'orlo di una crisi di nervi.



Sempre dal 1° marzo, occhio al cinema d'autore: si tratti dello straordinario Dario Argento per l'originale Suspiria (1977), del Guy Ritchie in fasi di rivelazione con Lock & Stock - Pazzi scatenati o dell'ultimo M. Night Shyamalan di Split (questo dal 17).

Il grottesco all'italiana è assicurato da due film di due epoche diverse: I nuovi mostri (1977, dal 1°), commedia satirica a episodi con Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Ugo Tognazzi, e il crudele, spietato Dogman (2018, questo dal 3 marzo) di Matteo Garrone con Marcello Fonte ed Edoardo Pesce.

Chi ami gli intrighi, non mancherà di apprezzare Inferno (dal 2), basato sul romanzo omonimo di Dan Brown, dove ancora una volta Langdon è portato sullo schermo da Tom Hanks.