Netflix, i nuovi film a gennaio 2020 in streaming

News Streaming

Fiabe e qualche classico sono nell'offerta mensile del servizio on demand.

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di gennaio 2020? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di gennaio, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta cinematografica.

Dopo le prestigiose uscite del mese scorso (Storia di un matrimonio, I due papi, The Irishman), le produzioni originali in forma di lungometraggio riposano a questo giro. I nuovi film sul servizio, già disponibili da ieri 1° gennaio, sono tutti dunque di terze parti.

Se cercate risate un po' scomposte, non avete molte scelte se non l'immarcescibile Una pallottola spuntata 2 e 1/2 - L'odore della paura, dove il tenente Frank Drebin di Leslie Nielsen torna a indagare con esisti rigorosamente disastrosi. Si ride anche con lo scatenato film di animazione Barnyard - Il cortile di Steve Oedekerk, uno degli inventori di Ace Ventura: il bue Otis deve mettere la testa a posto e smettere di festeggiare senza sosta alla fattoria...

La Teoria del tutto: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Il cinema più d'autore offre due esperienze molto diverse. Una è quella di American Hustle - L'apparenza inganna di David O. Russell, dove Christian Bale è il truffatore Irvin Rosenfeld proiettato nel mondo dell'FBI e della politica corrotta. Nel cast ci sono anche Amy Adams, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Jeremy Renner.

Mira molto in alto anche il forte La teoria del tutto, premio Oscar per il suo interprete Eddie Redmayne, nei panni del grande cosmologo Stephen Hawking, afflitto per decenni dall'atrofia muscolare progressiva, che non riuscì a piegarne la voglia di scoperta e studio. Hawking è morto tre anni dopo l'uscita del film: ai suoi funerali hanno preso parte anche Redmayne e Felicity Jones, che nel biopic interpreta sua moglie Jane.

Il nostro lato più fiabesco è invece appagato da I Flintstones, adattamento dal vero del celebre cartoon di Hanna & Barbera, portato sullo schermo da John Goodman e Rick Moranis (Fred e Barney). Salta fuori però anche un classico, come il primo adattamento cinematografico di "Charlie e la fabbrica di cioccolato" di Roald Dahl, cioè Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, con un epocale Gene Wilder. Dovremmo anche aggiungere che Netflix si accoda ai doverosi gesteggiamenti per gli 80 anni del Mago di Oz, classico senza tempo.