Netflix, i nuovi film a febbraio 2020 in streaming: arrivano lo Studio Ghibli e Guardia del corpo

News Streaming

Da segnalare anche su Netflix a febbraio Quella sporca dozzina e Amabili resti.

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di febbraio 2020? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di febbraio, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta cinematografica.

Come vi avevamo anticipato, Netflix a febbraio inizia la proposta delle opere targate Studio Ghibli, pietre miliari nella storia dell'animazione: si comincia con gli anime firmati da Hayao Miyazaki come Il castello nel cielo (1986), Kiki - Consegne a domicilio (1989) e Porco rosso (1992), tutti disponibili dal 1° del mese. Il castello nel cielo in particolare è importante perché primo film ufficiale dello studio, dato che il precedente Nausicaa nella valle del vento (1984), pur realizzato da molti degli stessi autori, fu creato quando il Ghibli non era ancora stato fondato.



Il castello nel cielo: Il trailer italiano del film di Hayao Miyazaki

Febbraio 2020 su Netflix è comunque un mese di classici anche da altri punti di vista, con Quella sporca dozzina (1967) di Robert Aldrich, storico film bellico su una missione suicida nella II Guerra Mondiale, mandata avanti da Lee Marvin, Ernest Borgnine e Charles Bronson, tra gli altri. Con quattro nomination agli Oscar, vinse la statuetta per i migliori effetti sonori. Il film sarà disponibile dal 1° febbraio, quando approderà sul servizio anche Guardia del corpo di Mick Jackson, storia d'amore cult degli anni Novanta con Kevin Costner e Whitney Houston, che vi cantava l'iconica "I Will Always Love You". E' ben lontano dall'essere un classico, ma il 1° febbraio potreste voler vedere anche Sex and the City 2, secondo e ultimo spin-off cinematografico dell'omonima serie tv.



Guardia del corpo: Il trailer del film (lingua originale)

Le produzioni originali in materia di lungometraggi sono rappresentate solo da P.S. Ti amo ancora, disponibile dal 12 e sequel di Tutte le volte che ho scritto ti amo (2018): la protagonista è sempre Lana Condor, ancora nei panni di Lara Jean, alle prese con un altro destinatario delle sue lettere d'amore, che potrebbe mettere a rischio il suo fidanzamento ufficiale con Peter.

Prima che il mese finisca, il 20, apparirà su Netflix uno dei film meno acclamati di Peter Jackson, quell'Amabili resti (2009) tratto dal romanzo omonimo di Alice Sebold: la giovane Susie (Saoirse Ronan), uccisa da un maniaco, guarda la sua famiglia dal purgatorio.