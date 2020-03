Netflix, i film ad aprile 2020 in streaming: Il castello errante di Howl, Alla ricerca della valle incantata, MI Fallout

News Streaming

Da segnalare su Netflix ad aprile anche Si alza il vento, le saghe della Mummia e dello Squalo e l'action originale Netflix Tyler Rake con Chris Hemsworth.

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di aprile 2020? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di aprile, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta cinematografica.

Prosegue la pubblicazione dei classici dello Studio Ghibli, vero fiore all'occhiello di Netflix in questo periodo: due sono gli appuntamenti con la regia di Hayao Miyazaki, il visionario Il castello errante di Howl e Si alza il vento, quello che doveva essere il film del ritiro (ma sappiamo che Hayao è tornato al lavoro). Entrambi saranno disponibili dal 1° aprile, ma in materia di classici animati dobbiamo enfatizzare l'arrivo sul servizio, dal 10, del mitico Alla ricerca della valle incantata: la storia del dinosauro Piedino, diretta da Don Bluth e coprodotta da Spielberg-Lucas, ha fatto commuovere generazioni.



Si alza il vento: Il trailer italiano - HD

L'emergenza Coronavirus sposta l'attenzione sui sempreverdi dell'intrattenimento: dal 10 aprile appariranno sul servizio tutti i film della saga della Mummia con Brendan Fraser, più tutti i capitoli dello Squalo cinematografico, dal capostipite di Steven Spielberg fino ai più imbarazzanti. In vena di ricordi, inseriremmo nella categoria anche Un poliziotto a 4 zampe con Jim Belushi (dal 10).

In materia d'emozioni, c'erano quelle adolescenziali made in John Hughes degli anni Ottanta: dal 10 aprile arriva Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare, e ricompare sul servizio l'immortale corale Breakfast Club. Si dice siano stati tra i primi film che abbiano sul serio raccontato al cinema il teenager.



La Mummia - la Tomba dell'Imperatore Dragone: Il nuovo trailer del 3° episodio del film

Per chi ama il cinema d'autore, sono previsti due titoli d'assoluto rilievo: uno è Il calamaro e la balena (dal 1°) di Noah Baumbach, storia di un divorzio che accelera la crescita di due ragazzi in età da liceo. L'altro film d'autore è Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, premio Oscar per il suo tormentato protagonista Casey Affleck.

I film originali Netflix di questo mese sono invece: la commedia antirazzista Coffee & Kareem con Ed Helms (dal 3 aprile); Sergio (dal 17), storia di un diplomatico delle Nazioni Unite in una circostanza complessa in Iraq dopo l'arrivo degli USA; il film di animazione La famiglia Willoughby (dal 22 aprile); Tyler Rake (dal 24 aprile), un action thriller in cui Chris Hemsworth è un mercenario in una difficile missione.



Manchester by the Sea: Il trailer italiano del film - HD