Netflix, i film ad agosto 2021 in streaming: l'azione di Sweet Girl e Beckett, con Jason Momoa e John David Washington

News Streaming

Su Netflix ad agosto 2021 sono da segnalare gli originali Sweet Girl, Beckett e The Kissing Booth 3, tra action e romanticismo, ma attenzione anche all'animazione, tra Vivo e The Witcher.

Cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di agosto 2021? Passando in rassegna i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di agosto, evidenziamo alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi.

Netflix, i film originali dal vero disponibili nell'agosto 2021

L'offerta di originali Netflix è quella che tiene davvero banco in questo agosto 2021, a cominciare dai lungometraggi dal vero. L'azione domina sia Beckett con John David Washington (sul servizio dal 13) sia Sweet Girl con Jason Momoa (dal 20). Il primo è diretto dal nostro Ferdinando Cito Filomarino e vede Washington nei panni di un turista in Grecia, suo malgrado coinvolto in una cospirazione internazionale che potrebbe costargli la vita: nel cast ci sono Alicia Vikander, Boyd Holbrook e Vicky Krieps. È invece un revenge movie Sweet Girl di Brian Andrew Mendoza, dove un uomo difende sua figlia (Isabela Merced) mentre cerca di vendicare la morte di sua moglie...

Si cambia genere con il romanticismo di The Kissing Booth 3 (dall'11), dove Elle prova a dar vita a tutti i desideri di una lunga lista, prima di partire per il college e decidere del suo futuro con Noah e Lee.

He's All That, dal 27 agosto, è invece la storia di un imbranato che sfonda al liceo grazie all'aiuto di un'esperta influencer, che scommette di poterlo trasformare in una persona popolare. Dirige Mark Waters, esperto del sottogenere commedia liceale.



Beckett: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Netflix, i film di animazione in arrivo nell'agosto 2021