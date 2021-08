Netflix, i film a settembre 2021 in streaming: Piccole donne, Pokémon Detective Pikachu, Kate e tanti originali

News Streaming

Su Netflix a settembre 2021 svariati film originali come Kate, My Little Pony: Una nuova generazione, ma anche opere di terze parti di grande successo, come Piccole donne, Pokémon Detective Pikachu.

Cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di settembre 2021? Passando in rassegna i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di settembre, evidenziamo alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi, partendo dagli originali Netflix.

Netflix, i film originali disponibili a settembre 2021

I nomi più grossi in questi originali Netflix del settembre 2021 sono concentrati nell'action Kate, interpretato da Mary Elizabeth Winstead, Miku Martineau e Woody Harrelson, diretti da Cedric Nicolas-Troyan, dove la criminale del titolo deve vendicarsi di chi l'ha avvelenata. Sulla strada però diventa amica della figlia di una delle sue vittime... Dal 10 settembre.

Si rimane in territorio thriller/action con Prey, disponibile sempre dal 10, dove l'escursione di cinque amici si trasforma in un incubo, quando realizzano di dover sfuggire a un uomo che li sta prendendo di mira con un fucile. Grossi guai anche per una coppia che, appena trasferitasi in una nuova casa, sta per fronteggiare una pericolosa rapina in Intrusion (dal 22).



Kate: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Si muovono su un piano romantico sentimentale invece altri film come Afterlife of the Party (dal 2), dove un'adolescente malata di party muore proprio una settimana prima del suo compleanno e ha una seconda possibilità. Dall'8 settembre Vinterviken, ambientato nella Stoccolma dei giorni nostri, racconta la storia d'amore difficile, fatta di distanze sociali e culturali, tra Elisabeth e John-John. Nel Nido dello storno (dal 24) Melissa McCarthy è una donna che elabora un lutto ingaggiando una curiosa sfida con lo storno che ha scelto il suo giardino per nidificare. Dal 29 settembre invece in Eravamo canzoni la trentenne impacciata Maca sta per affrontare il ritorno dell'uomo che le ha spezzato il cuore: riuscirà l'affetto delle sue due migliori amiche ad aiutarla a gestire l'impatto?

Faranno battere i cuori dei fan di Bollywood le tre storie d'amore narrate in Ankahi Kahaniya - Storie non dette (dal 17), mentre ha altri problemi dal 22 settembre la sedicenne bullizzata protagonista di Confessioni di una ragazza invisibile.

Gli appassionati di animazione, nonché i fanatici della serie in oggetto, potranno riabbracciare le colorate protagoniste di My Little Pony nel film di animazione My Little Pony: Una nuova generazione, disponibile dal 24 settembre.



My Little Pony: A New Generation: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Netflix, i film di terze parti disponibili a settembre 2021