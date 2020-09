Netflix, i film a ottobre 2020 in streaming: Il processo ai Chicago 7, Over the Moon, il remake di Rebecca

News Streaming

Su Netflix a ottobre sono da segnalare, oltre a Il processo ai Chicago 7, Rebecca e l'animato Over the Moon, anche Hubie Halloween con Adam Sandler e l'horror italiano Il legame.

Cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di ottobre 2020? Passando in rassegna i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di ottobre, evidenziamo alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi.

Naturalmente, quando si parla di Netflix si parla soprattutto di originali, e non mancano dei veri fiori all'occhiello a questo giro: dal 16 ottobre è addirittura lo sceneggiatore premio Oscar Aaron Sorkin, autore del copione e regista, a raccontarci Il processo ai Chicago 7, film corale che riepiloga quanto accadde nel 1969, quando sette persone furono accusate dal governo federale di aver causato rivolte durante la Convention Democratica. Nell'ottimo cast ci sono tra gli altri Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne e Jeremy Strong.

Il 23 ottobre è il turno di un altro grande autore: Glen Keane, animatore storico del Rinascimento Disney, qui regista di un lungo animato in CGI intitolato Over the Moon, musical su una ragazzina cinese che decide di raggiungere la luna con un razzo fatto in casa. Leggi anche Il processo ai Chicago 7: la recensione Il processo ai Chicago 7: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il 21 ottobre, sempre tra gli originali Netflix, è il regista Ben Wheatley ad azzardare una nuova versione dell'immortale Rebecca, romanzo di Daphne du Maurier che già ispirò il capolavoro di Hitchcock: tra i nuovi interpreti Armie Hammer, Lily James e Kristin Scott-Thomas.

Già dal 7 ottobre invece possiamo farci qualche risata con Adam Sandler in Hubie Halloween, dove è un uomo ossessionato da Halloween, proprio in quel di Salem, la città delle streghe. Deriso da molti, Hubie è l'unico però a capire che questa volta i mostri possono saltar fuori sul serio...

Da 28 ottobre invece c'è spazio anche per la commedia sentimentale Holidate, con Emma Roberts e Luke Bracey nei panni di due single che proprio detestano ogni festività, perché le rispettive famiglie fanno pesar loro la mancanza di un partner fisso. S'incontrano e decidono di aiutarsi a vicenda per queste occasioni.



Rebecca: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il legame, disponibile dal 2 ottobre, è invece un originale Netflix horror italiano: ne è protagonista Riccardo Scamarcio, nel ruolo di un padre che porta compagna e figlia (Mia Maestro e Giulia Patrignani) a visitare la propria madre nel profondo sud, con fama di guaritrice. Una maledizione pericolosa sembra impossessarsi della ragazzina...

Nel corso del mese altre produzioni originali sono invece documentari: Unsolved Mysteries Vol. II, Secrets of the Saqqara Tomb e il musicale Blackpink: Light Up The Sky.



Il legame: Il Trailer Ufficiale del Film - HD