Netflix, i film a novembre 2020 in streaming: SpongeBob, Elegia Americana e il ritorno di Sophia Loren

News Streaming

Su Netflix a novembre sono da segnalare SpongeBob Amici in fuga, Elegia americana con Amy Adams e Glenn Close, e La vita davanti a sè con Sophia Loren, solo alcune tra le produzioni originali sulla piattaforma di streaming.

Cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di novembre 2020? Passando in rassegna i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di novembre, evidenziamo alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi.

I titoli originali cominciano il 5 novembre con SpongeBob: Amici in fuga, un'uscita particolarmente importante, perché il lungometraggio animato basato sul popolare personaggio era previsto per le sale, ma è stato in questo complesso anno dirottato su streaming. Nel film di Tim Hill, SpongeBob e l'amico Patrick Stella vanno alla ricerca della lumaca Gary, scomparsa misteriosamente, finendo nella lussuriosa città di "Atlantic City", una sorta di Las Vegas acquatica.



SpongeBob - Amici in Fuga: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La vita davanti a sè è il ritorno sullo schermo di Sophia Loren, nel film di Edoardo Ponti: Madame Rosa, sopravvissuta all'Olocausto, a Bari si prende cura di bimbi in difficoltà, come il giovanissimo Momo, il ragazzino che l'ha derubata.

Un altro film italiano arriva il 27 novembre: è l'action La belva con Fabrizio Gifuni nel ruolo di Leonida, ex militare che si trova a dover salvare la sua bambina rapita. Dirige Ludovico Di Martino.

Importante, dal 24 novembre, Elegia americana di Ron Howard, interpretato da Amy Adams, madre con gravi problemi che rende difficile al figlio J. D. Vance (Gabriel Basso) affrancarsi dalla sua famiglia. Lo sosterrà nonna Mamaw (Glenn Close).



Elegia Americana: Il Trailer Ufficiale del Film - HD