Netflix, i film a marzo 2021 in streaming: Yes Day con Jennifer Garner, L'ora più buia e Martin Eden

News Streaming

Su Netflix a marzo 2021 sono da segnalare gli originali Yes Day e Girl Power, ma anche l'arrivo di Martin Eden, L'ora più buia e Animali Fantastici 2.

Cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di marzo 2021? Passando in rassegna i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di marzo, evidenziamo alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi.

Netflix a marzo 2021: titoli e date dei film originali e classici

Le produzioni originali Netflix di marzo, in ordine di pubblicazione sul servizio, cominciano con Girl Power - La rivoluzione comincia a scuola (dal 3 marzo), diretto dall'attrice comica Amy Poehler, che interpreta anche la madre della protagonista, una ragazzina che decide di non accettare più le angherie dei suoi compagni di liceo, dando vita a un vero e proprio piccolo movimento. Dal 5 marzo La sentinella è un thriller d'azione in cui una soldatessa francese d'elite cerca di vendicare la sorella, che ha subito un'aggressione.

Yes Day, disponibile dal 12 marzo, vede protagonista Jennifer Garner, mamma che con suo marito decide di consentire ai suoi tre bambini tutto quello che vogliono per un solo giorno, con esiti imprevedibili! Dirige Miguel Arteta. Il 25 marzo tocca al dramma sentimentale italiano Sulla stessa onda, nel quale un ragazzo e una ragazza trovano l'amore sotto il sole estivo della Sicilia.

Dal 26 marzo si ride con Bad Trip, girato con camera nascosta: un film in cui i produttori di Jackass e i protagonisti Eric André e Lil Rel Howery coinvolgono gente ignara in scherzi, auspicabilmente ignobili.



Sulla Stessa Onda: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Tra i film di terze parti a marzo 2021 su Netflix, sono da segnalare invece l'immortale Scemo & + Scemo, il seminale Final Destination, 5 è il numero perfetto (tutti dal 1° del mese), Martin Eden con Luca Marinelli (dal 4), L'ora più buia con lo straordinario Gary Oldman (dal 9) e il secondo Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald (dal 14).



5 è il numero perfetto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD