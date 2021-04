Netflix, i film a maggio 2021 in streaming: Army of the Dead, Il Divin Codino e La donna alla finestra

News Streaming

Su Netflix a maggio 2021 sono da segnalare tra le produzioni originali Army of the Dead, La donna alla finestra e il documentario Il Divin Codino su Roberto Baggio.

Cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di maggio 2021? Passando in rassegna i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di maggio, evidenziamo alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi.



Army of the Dead: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Netflix a maggio 2021: titoli e date dei film originali

Naturalmente sono gli originali Netflix ad avere la nostra massima attenzione: il più importante del mese è senza dubbio l'incrocio tra zombie movie e heist movie di Zack Snyder, cioè Army of the Dead con Dave Bautista, in streaming dal 21 maggio. Le produzioni originali cominciano comunque a sbarcare anche prima, a partire dal 7, con Monster, storia di uno studente di cinema ingiustamente accusato di omicidio. Il ballo dei 41, online dal 12, è invece una storia vera ambientata in Messico alla fine del XIX secolo, sull'ascesa del politico Ignacio de la Torre, legato a una società clandestina. Dal 14 Oxygen si presenta con un thriller firmato Alexandre Aja, dove Melanie Laurent è una donna che si risveglia misteriosamente in una capsula criogenica, con l'ossigeno che potrebbe finire da un momento all'altro.

La donna alla finestra: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il 14 maggio Netflix recupera un altro thriller la cui uscita è stata rimandata per due anni: si tratta di La donna alla finestra con Amy Adams e Gary Oldman, nonché due dei protagonisti di Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie e Wyatt Russell. Sempre dal 14 Ferry è la storia di un lacché di un narcoboss, ora con qualche scrupolo di coscienza. In Ghost Lab dal 26 maggio due medici hanno un'esperienza paranormale e ne finiscono ossessionati. Speciale per il pubblico italiano è dal 26 la pubblicazione del documentario Il Divin Codino, naturalmente dedicato all'esplosiva carriera di Roberto Baggio, leggenda del calcio nostrano.

