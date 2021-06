Netflix, i film a luglio 2021 in streaming: la trilogia horror Fear Street, Van Damme e un classico come Labyrinth

News Streaming

Su Netflix a luglio 2021 sono da segnalare tra le esclusive il film animato di Trollhunters, la trilogia horror Fear Street e L'ultimo mercenario con Jean-Claude Van Damme.

Cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di luglio 2021? Passando in rassegna i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di luglio, evidenziamo alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi. Non manchiamo di notare che il mese si apre nel modo migliore, perché dal 1° luglio sarà disponibile Labyrinth, che non ha bisogno di presentazioni!



Labyrinth - dove tutto è possibile: Jennifer Connelly e Brian Henson ricordano il film

L'offerta filmica originale Netflix di luglio 2021 viaggia sull'horror, in particolare sulla trilogia di Fear Street: è composta da tre lungometraggi, Fear Street Parte 1: 1994 (sul servizio dal 2 luglio), Fear Street Parte 2: 1978 (dal 9) e Fear Street Part 3: 1666 (dal 16). La vicenda segue nel 1994 un gruppo di ragazzi che scopre i legami tra i terrificanti eventi che spaventano la loro città da generazioni, e che sembrano essere tutti collegati... I film sono basati sulla serie di romanzi horror firmati d R. L. Stine. Dirige Leigh Janiak, già attiva su alcuni episodi della serie di Scream.

Anche The 8th Night, sulla piattaforma dal 2 luglio, è un horror, questa volta sudcoerano, diretto da Tae-Hyung Kim: racconta la storia di un prete che, armato di rosario e ascia, va a caccia di uno spirito millenario che minaccia la Terra.

Appartiene al genere anche l'italiano A Classic Horror Story, diretto da Roberto De Feo & Paolo Strippoli, che narrano la fuga disperata di persone bloccate in un bosco nel sud Italia: nel cast Matilda Anna Ingrid Lutz, Francesco Russo e Peppino Mazzotta. Dal 14 luglio.





I film originali Netflix a luglio 2021: il sentimento

Dal 9 luglio l'attore David Oyelowo diventa regista con The Water Man, storia di un ragazzino che per salvare sua madre cerca una figura mitica in grado di poterla miracolosamente guarire. Nel cast ci sono Rosario Dawson, Maria Bello e Alfred Molina.

Dramma e affetti s'intrecciano in L'ultima lettera d'amore (dal 23), con Shailene Woodley, Felicity Jones e Jow Alwyn: nel presente una giornalista cerca di spiegare il mistero dietro a una serie di lettere d'amore, riguardanti una relazione segreta intessuta nel lontano 1965.

Se poi vi va di recuperare un Orlando Bloom non ricordato, lo ritroverete dal 13 luglio in The Good Doctor, nei panni di un medico che cerca in tutti i modi di aiutare una paziente con problemi renali (Riley Keough).





Gli originali Netflix a luglio 2021: azione e avventura