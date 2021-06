Netflix, i film a giugno 2021 in streaming: Sailor Moon, Awake e Il drago dei desideri

News Streaming

Su Netflix a giugno 2021 sono da segnalare tra le esclusive Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, Il drago dei desideri, Un padre, Awake e il folle America - Il film.

Cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di giugno 2021? Passando in rassegna i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di giugno, evidenziamo alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi.



Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - The Movie: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Netflix a giugno 2021: date d'uscita e titoli dei film originali

Tra gli originali Netflix del mese, procedendo in ordine cronologico, segnaliamo il 2 giugno la commedia Carnaval, storia di quattro amiche che si concedono una vacanza a Salvador dopo che il tradimento del fidanzato di una di loro è diventato virale, umiliandola. Dal 3 giugno arrivano le due attese parti di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il film, gli ultimi due atti del progetto che racconta in modo diverso le vicende del popolare anime (chiude la narrazione cominciata dalla serie Pretty Guardian Sailor Moon Crystal). Sempre dal 3 giugno, una ragazza con il sogno della danza vorrebbe ballare, ma la sua occasione sarebbe un show di drag queen: come fare? Il film è Dancing Queens. Dal 9 giugno è tempo di action post-apocalittico con Awake, dove Gina Rodriguez è un'ex-soldatessa con figlia a carico, in un mondo dove gli oggetti elettronici sono stati misteriosamente disattivati e gli esseri umani non riescono a prendere sonno. Ancora dal 9 giugno, Selva trágica è una storia fantastica ambientata nel Messico del 1920, dove una creatura leggendaria viene risvegliata...



Awake: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD