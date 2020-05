Netflix, i film a giugno 2020 in streaming: Gremlins, Ready Player One, John Rambo

News Streaming

Da segnalare su Netflix a giugno anche l'originale Da 5 Bloods di Spike Lee e Dunkirk.

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di giugno 2020? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di giugno, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta cinematografica.

Questo mese il film originale Netflix più importante è Da 5 Bloods - Come fratelli di Spike Lee, sul servizio dal 12. E' la storia di quattro veterani afroamericani della Guerra in Vietnam, che tornano in quei luoghi per ritrovare una fortuna che con il loro defunto capo dello squadrone avevano lì nascosto. Nel cast Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis e Jonathan Majors.

E' un'esperienza demenziale invece Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga, dal 26: scritto e interpretato da Will Ferrell, narra di Lars (Ferrell) e Sigrit (Rachel McAdams), due improbabili cantanti del Nord Europa selezionati per rappresentare la propria nazione alla competizione internazionale.



Per i film di terze parti Netflix proporrà invece pezzi forti come il classico fantastico Gremlins di Joe Dante (dal 1° giugno), un Leslie Nielsen in piena forma comica con Una pallotola spuntata 33 e 1/3 - L'insulto finale (ancora dal 1°) e dal 15, su un registro decisamente più serio, l'epico Dunkirk di Christopher Nolan: ricostruzione di una quasi impossibile evacuazione degli Alleati dalle spiagge di Dunquerque durante la II Guerra Mondiale.



