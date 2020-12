Netflix, i film a dicembre 2020 in streaming: Mank, L'isola delle rose, The Prom e l'ultimo Chadwick Boseman

News Streaming

Su Netflix a dicembre 2020 sono da segnalare gli originali Mank, L'incredibile storia dell'isola delle rose, The Prom e Ma Rainey's Black Bottom, ma arrivano anche Ghostbusters e I guerrieri della notte.

Cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di dicembre 2020? Passando in rassegna i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di dicembre, evidenziamo alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi.

Le produzioni originali Netflix di dicembre sono pezzi da novanta in odore di Oscar. Apre le danze il 4 dicembre l'acclamato Mank di David Fincher con Gary Oldman, nei panni del cosceneggiatore di Quarto potere, in un affascinante ritratto maledetto in bianco & nero della Hollywood che fu. Si prosegue il 9 con L'incredibile storia dell'isola delle rose con Elio Germano, storia vera dell'ingegnere Giorgio Rosa, che negli anni Sessanta decise di creare un microstato al largo di Rimini.

The Prom, disponibile dall'11 dicembre, è invece una commedia musicale con Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden e Andrew Rannells, dove quattro artisti in debacle decidono di sostenere la causa di un'adolescente lesbica, alla quale viene proibita la partecipazione con la sua compagna al ballo di fine anno.

Ci si commuove con Ma Rainey's Black Bottom, dal 18 dicembre, ultimo film del compianto Chadwick Boseman, qui nei panni del trombettista per Ma Rainey (Viola Davis), la cantante che secondo molti ha creato il blues nella seconda metà degli anni Venti a Chicago.



