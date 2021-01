Netflix ha superato i 200 milioni di abbonati

News Streaming

Sullo slancio della pandemia che ha costretto e costringe a casa così tante persone in tutto il mondo, la piattaforma di streaming Netflix annuncia di aver superato i 200 milioni di abbonati.

Siamo tutti o quasi chiusi a casa da un anno, chiamatelo confinamento o lockdown o come preferite, ed ecco che come conseguenza esplodono gli abbonamenti ai servizi streaming. Una evidenza sempre più in primo piano in questo periodo di pandemia, di cui si è avvantaggiato soprattutto il primo provider di contenuti in digitale, Netflix. È infatti notizia di questi giorni che il servizio nato per noleggiare negli Stati Uniti dvd via posta ha superato i 200 milioni di abbonati, miglior anno di sempre in quanto a crescita.

Nell’ultimo trimestre del 2020 ha aggiunto 8,51 milioni di sottoscrittori a pagamento, circa 2 milioni e mezzo in più rispetto alle previsioni, fino a raggiungere alla fine dell’anno appena trascorso i 203,7 milioni di abbonati in tutto il mondo. In tutto il 2020 sono stati 36,6 i nuovi abbonati, miglior risultato di sempre, anche più dei 28,6 milioni di nuovi membri del 2018.

Le novità hanno fatto balzare le azioni di Netflix del 13%, anche grazie all'aumento del 21,5% dei ricavi del Q4 a 6,64 miliardi di dollari, più del previsto dagli analisti di Wall Street. La società ha comunicato di avere 500 titoli attualmente in post produzione o pronti al lancio, tra cui ben 71 film per il 2021, con un’uscita prevista di almeno una novità a settimana.