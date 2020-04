Netflix festeggia la più alta quotazione in borsa da quasi due anni, mentre schizza anche Amazon

News Streaming

L'emergenza Coronavirus sta aiutando Netflix grazie all'uso incrementato dello streaming. Nel frattempo Amazon tocca il suo record assoluto.

L'emergenza Coronavirus di certo non sta mettendo in crisi il mercato dello streaming, ma soprattutto non sta mettendo in crisi Netflix, che ha raggiunto ieri in borsa quotazioni record per gli ultimi 21 mesi. Martedì a Wall Street le azioni del colosso di Reed Hastings hanno raggiunto il valore di 413.55 dollari, avvicinandosi molto al loro record assoluto di 418.97 nel luglio 2018. Al momento il valore totale di mercato di Netflix si aggira sui 181 miliardi di dollari (!): facile immaginare che gli investitori si stiano lanciando sul settore dello streaming, visto come uno dei pochissimi in grado di reggere alla colossale onda d'urto del Covid-19. In generale i contenuti veicolati online, come accade anche nel settore dei videogiochi, sono diventati nell'ultimo mese una piccola roccaforte, posto ovviamente che parliamo dei contenuti completati e già pronti, perché le lavorazioni stanno invece risentendo dell'isolamento.

Marginalmente, segnaliamo anche un simile boom di Amazon, che ieri invece ha segnato il suo record assoluto con un valore di mercato che ha superato i mille miliardi di dollari (1.1 trilioni per essere precisi), chiudendo a 2.283 dollari per azione, battendo il record precedente di 2.170, risalente a febbraio. In questo caso l'attività nello streaming di Amazon Prime Video è marginale, rispetto al boom degli ordini fisici online ai quali la gente sta ricorrendo per affrontare la pandemia. Di certo però parte di questo capitale potrà essere anche investito in produzioni per il servizio on demand.