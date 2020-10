Netflix dopo Klaus, La famiglia Willoughby e Over the Moon, punta su sei film animati all'anno

News Streaming

Netflix alza la posta delle sue produzioni animate di alto livello, dopo Klaus, La famiglia Willoughby e l'imminente Over the Moon: possibili sei cartoon di alto livello all'anno?

Netflix, si sa, è la patria delle produzioni a medio budget che Hollywood teme, ma ultimamente ha tutta l'intenzione di diventare anche un attore importante nei film di animazione, progettando addirittura sei lungometraggi animati all'anno, di alto livello: la partenza ufficiale con Klaus l'anno scorso è stata salutata con una meritata nomination all'Oscar (che per quanto ci riguarda doveva trasformarsi in statuetta), però anche la tecnica sopraffina di La famiglia Willoughby uscito in aprile soddisfa appassionati e pubblico, mentre si attende Over the Moon il 23 ottobre. Ecco le parole del vice di Netflix, Ted Sarandos:

La nostra ambizione per l'animazione in questo momento non è solo di proporci come un altro studio che la fa. Stiamo per arrivare al punto di pubblicare sei film animati all'anno, una cosa che nessun grande studio ha mai fatto, questo a prescindere dalla nostra offerta molto solida di serie animate.

Netflix come produttore di film di animazione

Con un Soul che andrà ad arricchire (seppur tra le polemiche) l'offerta esclusiva streaming di Disney+, la battaglia di Netflix si fa molto dura, ma il colosso ha intenzione di giocarla come si deve: sono in lavorazione il Pinocchio dark in stop-motion di Guillermo del Toro, Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure di Richard Linklater, My Father’s Dragon di Nora Twomey e persino un grande ritorno del maestro Henry Selick con Wendell and Wild. C'è da dire che Netflix può permettersi logisticamente questa potenza di fuoco perché si appoggia a studi esterni che operano in indipendenza, finanziati ma non ospitati in sedi direttamente controllate, come invece è il caso dell'animazione Disney, Pixar, DreamWorks, Sony etc.



Netflix come distributore di film animazione