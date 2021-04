Netflix, condivisione delle password: come si comporterà l'azienda?

News Streaming

Reed Hastings spiega la sua filosofia per trovare un rimedio alla condivisione senza freni di password e account su Netflix.

La condivisione di account e password su Netflix è una piaga che è stata finora abbastanza tollerata dal colosso dello streaming: da qualche tempo tuttavia il boss Reed Hastings e i suoi collaboratori avvisano gli utenti che qualcosa in futuro cambierà, per limitare le possibilità che chi non paghi usufruisca del servizio. Come? Al momento non si sa, perché Netflix sta tuttora lavorando su una soluzione che non scontenti gli utenti. In questi casi è fondamentale che non finisca paradossalmente per avere problemi chi paga (con il DRM per i videogiochi si verifica una cosa simile...). Nelle ultime settimane si stanno eseguendo alcuni controlli di prova, con verifiche e conferme degli account. In un'assemblea degli azionisti, Reed ha spiegato come stanno le cose in merito. Giorni fa anche il chief product officer Greg Peters ha detto la sua. Leggi anche Netflix, si riduce la sua quota di mercato negli States: la concorrenza aumenta

HASTINGS: Testeremo molte soluzioni, ma non sforneremmo mai qualcosa che metta sulla graticola quelli che si godono il servizio. Deve sembrare sensato agli utenti, devono capirlo.

PETERS: Vogliamo essere sicuri che le persone che hanno accesso a un account Netflix siano autorizzate a farlo. [...] Non sappiamo ancora quale sia la soluzione migliore, a priori. [...] Il test mira ad avviare il processo e lasciar dire ai nostri clienti quale sia per loro il modello ideale.

Immaginiamo che per la maggior parte degli utenti il "modello ideale" sia l'attuale, molto libero, ma è evidente che Netflix, in flessione nell'attivazione degli abbonamenti dopo la sbornia da pandemia, voglia correre ai ripari sul "password sharing". Non temono la crescente concorrenza di Amazon Prime Video e Disney+? Hastings si mostra relativamente tranquillo: "C'è un'intensa competizione, ma è sempre stato così. [...] Non rileviamo un vero cambiamento, quando si parla di competizione."