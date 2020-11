Netflix come un normale canale TV con un palinsesto? Si sperimenta in Francia

News Streaming

In Francia è partita la sperimentazione di una modalità lineare per Netflix: opzionalmente il servizio si trasforma in un canale televisivo classico, con un palinsesto.

Da quando esiste il modello SVOD, cioè l'abbonamento mensile a una piattaforma di streaming, ambito nel quale Netflix è regina, si è spesso parlato della futura morte della fruizione lineare del mezzo televisivo, quello con un canale organizzato tramite orari e palinsesti: è quindi paradossale ma curioso leggere di una sperimentazione avviata in Francia, che opzionalmente consente all'utente di trasformare Netflix in un canale televisivo classico. In che senso?

La funzione di Netflix si chiamerebbe "Direct", in alto a destra del pannello, e darebbe accesso a un vero e proprio palinsesto giornaliero che propone una sequenza di contenuti selezionati dai prodotti originali della piattaforma, con tre opzioni via via più internazionali. Si parte infatti da originali Netflix nazionali (francesi, nel caso della sperimentazione di cui parliamo), al secondo livello si passa agli originali realizzati in Europa, al terzo gli originali internazionali più popolari nel paese in cui si trova. La funzione è attiva all'interno del normale account e la si può disattivare quando si vuole, per tornare al Netflix canonico.

Perché una scelta del genere? Secondo il comunicato francese, Netflix vorrebbe venire incontro alla fruizione più classica ancora amata in quel paese, sollevando gli utenti "dalla necessità di scegliere". A dir il vero l'opzione potrebbe risultare appetibile anche da noi, se ricordiamo un recente video comico dei Jackal proprio dedicato all'oceano di possibilità dell'on-demand, che può a volte paralizzare! Certamente non è un'opzione per chi ami il binge-watching: per quanto riguarda le serie tv, gli episodi sono proposti in gruppi di due, tre o cinque, a seconda della durata degli stessi: per i successivi, bisogna aspettare... il prossimo appuntamento, alla "vecchia" maniera.

L'idea attecchirà? O nega alle fondamenta il senso stesso del servizio e la sua identità?