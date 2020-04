National Geographic: il 22 aprile in streaming la maratona Cosa ci dice la Terra sul sito ufficiale

News Streaming

Il 22 aprile sul sito ufficiale del National Geographic si terrà la maratona streaming Cosa ci dice la Terra: diciasette panel, sette ore di diretta con diciassette conferenze, trenta ospiti e un'orchestra. E' un evento che si tiene dalle 15 alle 22 appunto di mercoledì 22 aprile 2020, anche su siti partner dell'evento come ANSA, Gedi Gruppo Editoriale e Sky TG24. Si celebra il 50° anniversario della Giornata della Terra, l'Earth Day in cui riflettere su problematiche e soluzioni per il Pianeta, fino al 2030.

Presenteranno Marco Cattaneo e Susan Goldberg, direttori delle edizioni italiana e internazionale del National Geographic. Si confronteranno nomi della scienza, dell'informazione, della cultura e dell'impegno sociale, come l’astronauta Luca Parmitano, il biotecnologo Stefano Bertacchi, il divulgatore scientifico Mario Tozzi, i giornalisti Omar Schillaci e Daniele Moretti, la meteorologa Serena Giacomin.

Assieme a loro personalità del mondo dello spettacolo: Margherita Buy, Alessandro Gassman, Carlo Verdone, Carolina Crescentini, Piero Pelù, l’ex calciatore Claudio Marchisio, Erri De Luca, il navigatore Giovanni Soldini e tanti altri. Il palinsesto di Cosa ci dice la Terra sarà inoltre impreziosito da un breve concerto di apertura a cura della World Youth Orchestra, fondata nel 2011.

Anche tenendo presente ciò che stiamo vivendo, il confronto verterà sul cambiamento climatico e le sue conseguenze, sulle fonti rinnovabili, sull’economia circolare, sulla produzione sostenibile, sui consumi consapevoli, sulle nuove problematiche sanitarie, sul rapporto emotivo tra uomo e ambiente e sui cambiamenti nei comportamenti quotidiani come la gestione dei rifiuti domestici.