Mulan, come sta andando a pagamento su Disney+?

News Streaming

Ecco la risposta provvisoria della Disney ai risultati economici del remake di Mulan, collocato a pagamento (per ora) sul servizio di streaming Disney+.

La decisione della Disney di spostare il remake di Mulan a pagamento in streaming su Disney+, per un periodo iniziale di tre mesi, ha lasciato eufemisticamente perplessi molti utenti: la cifra di 21.99 euro è stata giudicata esosa, anche se non si tratta proprio di un noleggio, bensì di uno sblocco anticipato del film (battezzato "Accesso vip"), valido per sempre. Ma questa idea sta pagando? Questo azzardo sta riuscendo almeno in parte a compensare il danno economico della saltata uscita in sala causa Covid? Non ci interessa solo per fare i conti in tasca alla Disney, ma soprattutto perché la stessa major e gli studi concorrenti potrebbero prendere in considerazione la strategia per altri titoli rimasti nel limbo in questo tristissimo anno.

La recensione del remake di Mulan Leggi anche