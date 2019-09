Miracolo a Milano, il capolavoro di Vittorio De Sica restaurato su Infinity

News Streaming

Il servizio di streaming on demand ripresenta il classico scritto da Zavattini e vincitore del Grand Prix a Cannes nel 1951.

Miracolo a Milano (1951), "fiaba neoralistica" di Vittorio De Sica tratta dal romanzo "Totò il buono" (1943) di Cesare Zavattini, rinasce completamente restaurato grazie a Infinity. Il servizio di streaming on demand lo ha già inserito nel suo catalogo, tra i titoli inclusi nella sottoscrizione mensile.

Curiosa opera nella filmografia di De Sica, Miracolo a Milano è una commedia fantastica con effetti visivi, famosa per l'iconica scena del volo su Milano dei protagonisti, a cavallo di scope. La sequenza avrebbe ispirato poi trent'anni dopo Steven Spielberg per la scena delle biciclette in E.T.

La vicenda racconta di Totò (Francesco Golisano), trovatello che, raggiunta la maggiore età e persa la madre adottiva Lolotta (Emma Gramatica), si trasferisce in una baraccopoli di periferia e lì diventa il punto di riferimento di una società che ha perso tutto durante la guerra. Si innamora anche di Edvige (Brunella Bovio), domestica di una famiglia "nobile". La tranquillità del luogo sarà messa a repentaglio quando il baraccato Rappi (Paolo Stoppa) rivelerà a Mobbi (Guglielmo Barnabò), nuovo proprietario del terreno, la presenza del petrolio.

Miracolo a Milano è tornato restaurato a Cannes dopo la Palma d’oro (allora chiamata "Grand Prix") vinta per il miglior film nel 1951. La versione restaurata, curata dal direttore della fotografia Luca Bigazzi, è stata presentata al 72° Festival di Cannes, nell’ambito della sezione Cannes Classics. Ecco come lo stesso De Sica ricordava il film.

Miracolo a Milano è il mio film più discusso: non è piaciuto ad amici a me cari, è piaciuto a colleghi che stimo profondamente, come Jean Renoir. È un film che ha suscitato reazioni diversissime; ciascuno lo ha visto e lo ha sentito a suo modo. Per quanto mi riguarda, vorrei dire semplicemente che sono legato a quel film da una profonda affezione sentimentale; non perché mi costò più fatica di tutti gli altri, più tempo, più guai e più soldi (venne della gente apposta dall’America per fare gli “effetti speciali” e non la finiva più e mi costò più di tutto il resto del film) ma perché l’avevo ideato e realizzato in omaggio a Cesare Zavattini. Da molto tempo, fin dai nostri primi incontri, sapevo quando egli tenesse a un libro piccolo e bello che aveva idealmente dedicato ai ragazzi: Totò il buono; sapevo soprattutto il suo desiderio segreto di vederlo diventare film. Pensai a Miracolo a Milano come a un film tutto suo.