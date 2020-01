Mine, il film thriller con Armie Hammer è in streaming su Infinity

News Streaming

Diretto da Fabio Resinaro & Fabio Guaglione, racconta di un soldato bloccato su una mina che potrebbe scoppiare.

Mine (2016) con Armie Hammer, scritto e diretto da Fabio Resinaro & Fabio Guaglione, è disponibile in streaming sul servizio on demand di Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile. Il lungometraggio ha fatto molto parlare, proiettando la capacità tecnica del nostro cinema in una location esotica, incentrando la narrazione su un argomento universale, mettendolo nelle mani di un attore poi nomination ai Golden Globe per Chiamami col tuo nome. L'essenziale vicenda segue il marine Mike Stevens (Hammer), che dovrebbe localizzare ed eliminare un capo terrorista: purtroppo si ritrova invece in pieno deserto, in territorio ostile, con il piede sinistro appoggiato su una mina. Non può muoversi, e c'è speranza che qualcuno lo venga a rilevare solo dopo 52 ore, un'eternità tra il caldo soffocante del giorno e il gelo notturno. Senza contare i pericoli e gli incontri dai quali non si potrà sottrarre...