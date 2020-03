Michael Jordan in The Last Dance: la docu-serie sportiva di Netflix su Jordan e i Chicago Bulls arriverà in aprile

News Streaming

L'attesissima docu-serie in 10 episodi con Michael Jordan e i Chicago Bulls alla conquista del sesto titolo NBA nel 1998, debutterà su Netflix lunedì 20 aprile con due episodi ogni settimana.

Si chiama The Last Dance, ed è l'attesissima docu-serie in 10 episodi che racconta la travolgente cavalcata di Michael Jordan e i Chicago Bulls alla conquista del sesto titolo NBA nel 1998.

The Last Dance debutterà in streaming su Netflix a partire da lunedì 20 aprile con due episodi ogni settimana.

La docu-serie, diretta da Jason Hehir (The Fab Five, Chicago Bears 1985, Andre the Giant), racconta una delle più grandi icone e squadre di maggior successo nella storia dello sport: Michael Jordan e i Chicago Bulls degli anni '90. Lo show contiene materiale inedito della stagione 1997-98, quando il team ha vinto il sesto titolo NBA in otto anni.

Nell'autunno del 1997, Michael Jordan, il proprietario dei Bulls Jerry Reinsdorf e il coach Phil Jackson accettarono che una troupe cinematografica della NBA Entertainment seguisse la squadra per l’intera stagione sportiva. Il risultato è un ritratto straordinario di un iconico giocatore e di una celebre squadra, che viene rivelato ora, circa vent’anni dopo, in The Last Dance.





Mentre la docu-serie si fa strada attraverso la tumultuosa stagione 1997-98, gli spettatori verranno riportati alle origini di tutto, dall’infanzia di Jordan, alle condizioni dei Bulls prima dell'arrivo dell’iconico giocatore e dalla riformazione della squadra al suo arrivo, fino ad arrivare alla vittoria del primo campionato NBA della squadra. Gli spettatori rivivranno i primi cinque campionati dei Bulls, attraverso le sfide, le lotte fuori dal campo e i trionfi che facevano parte del fenomeno di mutamento culturale creato da Jordan e dai Bulls.

È uno scenario che fa da sfondo alla corsa del campionato del 1998, con ampi profili dei principali compagni di squadra di Jordan, tra cui Scottie Pippen, Dennis Rodman e Steve Kerr, il coach Phil Jackson e con dozzine di interviste a rivali e luminari del basket e non solo. Per tutto il tempo, la tensione e il conflitto che hanno definito la corsa finale del campionato sono molto in mostra.

"Michael Jordan e i Bulls degli anni '90 non erano solo superstar dello sport, ma un fenomeno mondiale", ha dichiarato il regista Jason Hehir. “Realizzare The Last Dance è stata un'incredibile opportunità per esplorare l'impatto straordinario di un uomo e di una squadra. Per quasi tre anni, abbiamo fatto ricerche in lungo e in largo per raccontare la storia definitiva di una dinastia che definiva un’era del basket e per presentare questi eroi dello sport come essere umani. Spero che gli spettatori apprezzino la docu-serie tanto quanto noi ci siamo divertiti a realizzarla.”