Mia e il leone bianco, già in streaming su Amazon Prime Video il grande successo per famiglie

Solo sul servizio di Amazon il lungometraggio di Gilles De Maistre è già disponibile in flat.

Mia e il leone bianco, un inaspettato successo per famiglie uscito a gennaio, è disponibile in streaming su Amazon Prime Video, incluso nella sottoscrizione annuale (ricordate che, se siete clienti Amazon Prime, avete accesso gratuitamente al vasto catalogo di contenuti on demand, tra film, documentari e serie). Ve lo segnailiamo perché sono passati poco più di sei mesi dalla distribuzione cinematografica del film di Gilles De Maistre, quindi per convenzione il film dovrebbe rispondere alla regola generale dello SVOD: i servizi "Subscription Video On Demand", cioè basati su forme di abbonamento mensili o annuali come Netflix, non pubblicano solitamente film che non siano passati in sala da 24 mesi.

Amazon Prime Video fa così eccezione, risultando al momento l'unica piattaforma che presenti il film non a noleggio o vendita, ma senza costi aggiuntivi: lo stesso discorso si potrebbe applicare all'horror Overlord o al noir Un piccolo favore, usciti rispettivamente a novembre e dicembre del 2018.

Mia e il leone bianco tuttavia è particolarmente interessante perché vive di una scommessa: raccontare una classica storia di amicizia tra un essere umano e un animale selvaggio, senza fare ricorso a effetti o animazioni digitali. La storia narra della giovane Mia, trasferitasi con i genitori in Sudafrica ma traumatizzata dallo spostamento. Si affeziona a un cucciolo di leone bianco, battezzato Charlie, ma col passare dei mesi l'innocuo cucciolo comincia a diventare sempre più ingestibile. Riuscirà Mia a separarsene?