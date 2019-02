Mediterraneo in streaming 4K su Infinity e protetto per i posteri presso l'Arctic World Archive

Da qualche giorno Mediterraneo di Gabriele Salvatores, premio Oscar come miglior film straniero nel 1992, è disponibile in streaming anche in 4K sul servizio on demand di Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile. L'iniziativa si spinge però anche oltre: grazie all'accordo con la norvegese Store Norske, il film sarà custodito presso l'Arctic World Archive alle isole Svalbard. L'innovativa pellicola digitale preserva i dati di questa e di altre opere nel perfetto clima di conservazione garantito dall'archivio: si tratta di applicare alle opere di ingegno la stessa filosofia dello Svalbard Global Seed Vault, dove si archiviano invece le sementi.

Con Mediterraneo, Infinity detiene quindi un record: è la prima pellicola restaurata a essere conservata nella struttura, inaugurata nel marzo 2017, dove sono presenti già gli archivi nazionali di Brasile e Messico, nonché i Norwegian Inter-Municipal Digital Archives (KDRS). Ecco come il direttore commerciale di Infinity, Pablo Falanga, ha commentato l'evento:

“L’impegno di Infinity verso il cinema si rinnova grazie al restauro di uno dei titoli più importanti della nostra cinematografia. Ringrazio Cinema Communications che ha curato tecnicamente il restauro in 4K. Volevamo però fare un ulteriore passo verso il futuro. L’innovazione infatti è da sempre un punto chiave del nostro servizio. E quale miglior modo di proiettarci verso l’INfinito se non quello di offrire al nostro pubblico il cinema nella migliore qualità possibile e allo stesso tempo trovare un modo per conservarlo e proteggerlo per le generazioni future?”