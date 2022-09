Mediaset Infinity, in streaming le novità di settembre 2022: Champions League, The Serpent Queen e GFVIP

News Streaming

A settembre 2022 in streaming su Infinity+ partono la Champions League e il Grande Fratello VIP, mentre il canale Starzplay offre la serie The Serpent Queen. Infinity+ propone le sue Premiere cinematografiche mensili.

Esaminiamo cosa ci riserva Mediaset Infinity nel mese di settembre 2022. Distinguiamo, nell'ambito dei contenuti disponibili in streaming, tra quelli che sono visionabili gratis sulla piattaforma e quelli accessibili tramite abbonamento mensile a Infinity+ o al resto dei canali tematici disponibili nel mondo Mediaset.

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di settembre

Già dal 30 agosto è disponibile la miniserie La mantide con Carole Bouquet, una serial killer che collabora con la polizia per indagare su nuovi crimini che ricalcano i suoi di decenni prima. Un'altra miniserie francese parte il 7 settembre ed è Solo uno sguardo, dove una donna capisce che l'uomo che è suo marito da quindici anni non è forse chi sembrava essere...

Dal 1° settembre Alessandra Amoroso è la mattatrice del concerto evento Tutto accade a San Siro, dallo stadio Meazza di Milano: uno spettacolo da novanta ballerini, otto musicisti e quarantasette elementi d'orchestra.

Imperdibile poi la ripartenza del Grande Fratello VIP, alla settima edizione: Alfonso Signorini conduce su Canale 5 con una coppia speciale di opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli! Gli inquilini della casa saranno seguiti anche dalla produzione parallela GF Vip Party, originale di Mediaset Infinity.

Si ride dal 7 settembre con Italia Uno On Stage, quattro speciali con altrettanti show teatrali di comici rinomati: si parte con il Pucci Show di Andrea Pucci. Occasione di risata sarà pure la nuova stagione di Emigratis con Pio & Amedeo, in trasloco su Canale 5, mentre Enrico Papi condurrà sempre su Canale 5 la nuova edizione del mitico e spietato Scherzi a parte.

Gli amanti dello sport, a cominciare dal 6 settembre con Paris Saint Germain - Juventus, si godranno le partite della UEFA Champions League 2022/2023: chi vincerà il trofeo nella competizione che vede impegnate Juventus, Milan, Inter e Napoli? Tutti i martedì una partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre sul Channel Infinity+ a pagamento saranno disponibili le altre partite del martedì e sette delle otto partite del mercoledì della fase a gironi. Dopo ogni match si rifletterà sulla partita con Champions League Live, condotto alternativamente da Alberto Brandi e Benedetta Radaelli.

Tanti nuovi ospiti e le loro storie saranno poi al centro delle interviste inedite di Silvia Toffanin, nella nuova stagione di Verissimo in partenza a settembre su Canale 5 e Mediaset Infinity.

La premiere di settembre 2022 su Infinity+, Me contro Te - Persi nel tempo e La vita dopo - The Fallout

Gli abbonati a Infinity+ ogni settimana hanno accesso per sette giorni a un film recente, senza costi aggiuntivi di noleggio. Il calendario del mese prevede Una Famiglia Vincente - King Richard dal 2 all’8 settembre, Me contro Te - Persi nel Tempo dal 9 al 15 settembre, La Vita Dopo - The Fallout dal 16 al 22 settembre, The Batman dal 23 al 29 settembre e Animali Fantastici: I segreti di Silente dal 30 settembre al 6 ottobre. Guarda Una famiglia vincente - King Richard su Mediaset Infinity Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Non dimentichiamo che esistono altri canali tematici cinematografici a pagamento nella famiglia Mediaset Infinity. Su Midnight Factory, dedicato all'horror, dal 15 settembre sarà disponibile Inexorable, dove uno scrittore si strasferisce in villa con moglie e figlia, a caccia d'ispirazione. Ma chi è quella misteriosa ragazza che si aggira nella proprietà?

Su MGM invece dal 1° settembre c'è una delle ultime interpretazioni del compianto Chadwick Boseman: in 21 Bridges è un detective di New York che, a caccia di due assassini, scopre una cospirazione di notevole portata...



City of Crime: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Mediaset Infinity, cosa offrono gli altri abbonamenti per settembre 2022

Dall'11 settembre su Starzplay parte il dramma storico The Serpent Queen, rilettura contemporanea della figura di Caterina De' Medici, basandosi sul libro "Catherine de Medici: Renaissance Queen of France" di Leonie Frieda.

In Go Buster su Moonbug Kids, per i più piccoli, si narrano le avventure di Buster, un bus giallo, tra storie e canzoni.

In Michael Jackson: Storia del Re del Pop su Crime+ Investigation Play si racconta la figura del celebre cantante, tra successi e scandali.

History Play poi dal 1° settembre propone la cronaca degli anni a cavallo tra il 1987 e il 1994, quando la Banda della Uno Bianca seminava il panico tra l'Emilia Romagna e le Marche: raccontano i due poliziotti protagonisti dell'indagine, Luciano Baglioni e Pietro Costanza.

Blaze Play alleggerisce i toni con Toys Mania di Adam Richman, dove il presentatore narra le storie di giocattoli classici che hanno caratterizzato l'immaginario collettivo.





