Mediaset Infinity, il luglio 2023 in streaming: Unità Speciale Scomparsi, Temptation Island, Battiti Live

Mediaset Infinity nel luglio 2023 offre Unità Speciale Scomparsi, Battiti Live, Temptation Island e Premiere cinematografiche su Infinity+, come La Casa - Il risveglio del Male e Shazam! - Furia degli Dei.

Nel luglio 2023 il mondo Mediaset Infinity offre in streaming i nuovi usuali contenuti gratis, produzioni spesso disponibili anche tradizionalmente su Canale 5 e Italia 1, ma senza trascurare le nuove proposte visionabili nei canali tematici su abbonamento, il cui accesso passa dalla stessa piattaforma: oltre all'ammiraglia Infinity+, ci sono contenuti cinematografici per tutte le età su canali come MGM, Midnight Factory (dedicato agli horror) e Lionsgate+. In particolare ci sono da segnalare le importanti Premiere settimanali cinematografiche su Infinity+, con lungometraggi molto recenti che gli abbonati possono visualizzare senza pagare costi aggiuntivi di noleggio. Scopri Mediaset Infinity

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di luglio

L'estate su Mediaset Infinity porta intrattenimento e show: dal 4 luglio parte la nuova edizione di Battiti Live, anche su Italia 1, dove Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sui panorami pugliesi presenteranno come ogni anno le hit dell'estate: tra Elodie, Marco Mengoni, Annalisa, Fedez, Angelina Mango e Mr. Rain, i palchi di Bari e Gallipoli saranno attraversati da più di cento artisti. Più piccante dal 26 giugno è tornata, anche su Canale 5, Temptation Island, dove sette nuove coppie metteranno a dura prova le loro relazioni. Filippo Bisciglia conduce e racconta le loro peripezie sentimentali.

Sul fronte fiction, dal 5 luglio parte Unità Speciale Scomparsi, un procedural drama spagnolo in esclusiva su Mediaset Infinity, con due nuovi episodi pubblicati ogni settimana: dopo la scomparsa di suo marito in Africa, l'ispettrice Sonia Ledesma entra a far parte dell'Unità Persone Scomparse, dedita a risolvere casi di allontanamento e fuga. Dal 2 luglio è la volta di FBI - Most Wanted, la terza stagione delle avventure della Fugitive Task Force del Federal Bureau of Investigation, serie prodotta dal creatore di Law & Order, Dick Wolf. Sarà in prima visione assoluta anche su Italia 1. A luglio partirà infine My Home My Destiny, produzione turca anche su Canale 5: l’attrice Demet Ozdemir, già vista in DayDreamer - Le ali del sogno, interpreta Zeynep, una giovane adottata da una famiglia benestante, che però crescendo potrebbe tornare con la sua madre biologica, precipitando in un dilemma.

Le premiere di giugno 2023 su Infinity+, la famiglia Addams su MGM

Come ben sanno gli abbonati al canale Infinity+ dedicato al cinema, ogni mese hanno accesso alle "Premiere", finestre di sette giorni durante i quali alcuni film molto recenti si possono guardare senza pagare costi aggiuntivi di noleggio. Per quanto riguarda il mese di luglio, bisogna cogliere l'occasione al volo per vedere La Casa - Il risveglio del male (dal 7 al 13), Mummie - A Spasso nel Tempo (dal 14 al 20), Shazam! Furia degli Dei (dal 21 al 27) e Magic Mike - The Last Dance (dal 28 luglio al 3 agosto).

Mummie - A spasso nel tempo è una scatenata commedia animata spagnola, dove la mummia di una principessa e quella di un auriga escono dall'Aldilà egizio ritrovandosi nella Londra di oggi: l'avventura è avviata dalla ricerca di un importante anello, rubato da un archeologo senza scrupoli. Ritrovarlo è una questione di vita o di morte!Guarda Mummie - A spasso nel tempo su Infinity+ Mummie - A spasso nel tempo: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Magic Mike - The Last Dance è il terzo capitolo della "saga", incentrata sul percorso di vita e di carriera del ballerino e spogliarellista Channing Tatum, qui di nuovo diretto da Steven Soderbergh. Finito sul lastrico, "Magic" Mike Lane deve tornare a esibirsi, questa volta a Londra, dove una donna danarosa (Salma Hayek) lo porta, con un'offerta irresistibile. Ma cosa ha in mente la finanziatrice? A Mike spetterà anche il compito di istruire nuovi ballerini, per una posta in gioco inimmaginabile. Guarda Magic Mike - The Last Dance su Infinity+ Magic Mike - The Last Dance: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD